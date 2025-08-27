Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, su tokom intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta uhapsili tri osobe.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, su tokom intenzivnih aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, lišili slobode tri osobe.

Sumnja se da je H.N. (25) iz Tuzi izvršio četiri krivična djela teška krađa na štetu nekoliko pravnih lica iz Podgorice. On je 20. avgusta uz upotrebu podesnog sredstva uspio da uđe u unutrašnjost jednog ugostiteljskog objekta odakle je otuđio 430 eura, nakon toga je ušao u dio poslovnog objektat koji koristi jedna benziska stanica i takođe iz kase otuđio 230 eura.Istog dana H.N. je kako se sumnja, iz jednog automat kluba otuđio 450 eura, koristeći nepažnju zaposlenih. Sledećeg dana je iz istog ugostiteljskog objekta iz kojeg je dan prije otuđio 430 eura, ovoga puta otuđio novac u iznosu od 100 eura.

Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta su ovo lice identifikovali, locirali i lišili slobode. On je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata, a nakon saslušanja kod sudije za istragu ovo lice je sprovedeno u UIKS.

Nadalje, službenici podgoričke policije lišili su slobode i lice M.S. (42) iz Podgorice koji se tereti za krivično djelo teška krađa koje je izvršio, kako se sumnja, na način što je iz vozila koje se nalazilo na jednom parking prostoru, otuđio novac u iznosu od 3.300 eura, 100.000 dinara i 110 dolara, nakon čega se vozilom marke „Peugeot“ udaljio sa lica mjesta.

Po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici izvršen je pretres stana i rugih prostorija koje koristi M.S. i tom prilikom je pronađeno više komada tableta sa liste opijata u odnosu na koje će se tužilac naknadno izjasniti. On je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata, a nakon saslušanja kod sudije za istragu ovo lice je sprovedeno u UIKS.

Za krivično djelo teška krađa u pokušaju odgovaraće G.M. (32). On je, kako se sumnja, krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je ušao u jednu poslovnicu u centru grada, sa čijeg je pulta otkačio sa prikopčanog alarm sistema „smart“ sat vrijednosti 800 eura sa kojim se pokušao udaljiti iz objekta, u čemu je osujećen od strane zaposlenog koji ga je zaustavio i oduzeo mu sat, dok se G.M. dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu.

Policijski službenici su ovo lice locirali i lišili slobode i on je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.