Policijski službenici Regionalnog Centra bezbjednosti „Zapad“ identifikovali su, pronašli i lišili slobode N.N (32) iz Novog Sada, državljanina Republike Srbije, zbog sumnje da je iz kuće oštećenog u Žabljaku, kod kojeg je stanovao u kratkom periodu, otuđio 8.300 eura.

Oštećeni građanin je, naime, juče 30.08.2025. godine prijavio Odjeljenju bezbjednosti Žabljak da mu je iz kuće, koja se nalazi u jednom selu na području Opštine Žabljak, otuđen novac u iznosu od 8.300 eura, a koji novac se nalazio u spavaćoj sobi kuće. On je policijskim službenicima, između ostalog, kazao da je kod njega u kući u posljednjih mjesec dana boravilo više lica – stranih državljana, kojima je iznajmio jedan odvojeni dio svoje kuće.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak su preduzeli mjere i radnje, na osnovu kojih se došlo do sumnje da je novac otuđilo jedno od tih lica, te da se radi o N.N. Operativnim mjerama i radnjama došlo se do saznanja da se ovo lice u tom momentu nalazi u jednom ugostiteljskom objektu u Pljevljima. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su postupili po navedenom obavještenju i N.N. ubrzo pronašli u tom ugostiteljskom objektu.

Od N.N. je uzeta izjava na navedene okolnosti, a kod njega je pronađen i oduzet novac u iznosu od 5.250 eura za koji se sumnja da potiče iz prethodno opisane teške krađe, dok je ovo lice ostatak novca u međuvremenu potrošilo. N.N. je predat službenicima Odjeljenja bezbjednosti Žabljak radi procesuiranja. Time je ovo krivično djelo rasvijetljeno istog dana kada je prijavljeno.

Osumnjičeni N.N. je lišen slobode i on je, uz krivičnu prijavu, danas priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Pronađeni novac je vraćen vlasniku.