Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su preduzimajući intenzivne aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, rasvijetlili dvije krađe izvršene na štetu državljana Sjeverne Makedonije i Bugarske.

Naime, postupajući po prijavama oštećenih lica, policijski službenici su operativno-taktičkim mjerama i radnjama identifikovali i locirali lica S.H.(46) i D.S.(31) iz Sarajeva, državljanke Bosne i Hercegovine, koje se sumnjiče da su počinile krivična djela teška krađa, na drzak i organizovan način.

Prilikom pregleda kod osumnjičenih je pronađen novac u iznosu od 920 eura, za koji se sumnja da potiče iz izvršenja krivičnog djela. One su, kako se sumnja, krivična djela izvršile na način što su oštećenim licima koja su obilazila Stari grad u Budvi, iz torbi otuđile novčanike sa novcem i dokumentima.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru S.H. i D.S. su uz krivičnu prijavu lišene slobode.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva nastavljaju sa aktivnostima na suzbijanju krivičnih djela i podizanju nivoa bezbjednosti tokom ljetnje turističke sezone, kako bi se domaćim i stranim turistima obezbijedio siguran i prijatan boravak na crnogorskom primorju, saopšteno je iz Uprave policije.