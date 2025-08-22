Vučić je na svom instagram profilu uputio i video poziv.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, saopštila je pres služba predsjednika. Studenti su odbili poziv do raspisivanja izbora.

Vučić je na svom instagram profilu uputio i video poziv.

"Srbija svoje probleme mora da rješava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama" napisano je u opisu snimka.

"Uprkos svemu lošem što mislim o njihovim zahtjevima, smatram da je važno da ih čujemo, važno je da saslušamo jedni druge. Smatram da je od presudnog značaja da obnovimo dijalog" rekao je Vučić.

Dodao je i da je spreman ne da razgovara o nasilju na ulicama.

"Nije nam potreban građanski rat, želim da razgovaram o budućnosti Srbije" rekao je.

“Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, portalima, sa legitimnim predstavnicima, onima koje izaberu iz studentsko-blokaderskog pokreta. Spreman sam i da uđem u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle. Biću spreman da ih saslušam, da zajednički probamo da nađemo rješenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Vrijeme je da se pokažu lica, ali još važnije je da predstavimo programe – a onda će građani moći da vide čija je vizija bolja, realnija za budućnost Srbije”, dodao je Vučić.

Studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su da će sa Vučićem razgovarati kada raspiše izbore.

"Očigledno da nema odgovor na narodni bunt, pa bi sad i da razgovara sa nama koje mjesecima naziva teroristima. O vizijama i programima za budućnost ćemo debatovati, u predizbornoj kampanji, kad raspiše izbore" naveli su studenti Filozofskog fakulteta u blokadi.

Studenti beogradskog Poljoprivrednog fakulteta napisali su „može, kad se raspišu izbori“.

Pravni fakultet u Nišu objavio je „Raspiši izbore. Nemamo o čemu drugom da pričamo“.

Šef države pozvao je na dijalog nakon što su skoro desetomjesečni antivladini protesti građana eskalirali u protekle dvije sedmice širom Srbije.

Prethodnih 15 dana studentsko-građanski protesti u Srbiji masovno su održavani širom zemlje, uz intervencije policije koja je demonstracije razbijala silom, upotrebom suzavca i šok bombi, a sve su pratila hapšenja učesnika od kojih su pojedini žestoko pretučeni.

Studenti i ostali građani na više od 30.000 skupova održanih od prošlog decembra zahtijevaju odgovornost vlasti Srpske napredne stranke, čiji predsjednik je do maja 2023. bio Vučić, za pogibiju 16. ljudi u padu nadstrešnice glavne željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.

U maju su zatražili i raspisivanje vanrednih skupštinskih izbora.

"Stoje jasni i konkretizovani zahtjevi mjesecima od strane studenata. Dok od strane države mjesecima stoje samo batina i otvorene prijetnje koje svakim danom postaju sve gore. U toku predizborne kampanje ima mjesta za debatu. To nas čeka nakon raspisivanja izbora" saopštili su studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi u javnom odgovoru na Vučićev poziv.