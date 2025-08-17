Obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića iz Palate Srbije o neredima u Srbiji.

Izvor: RTS / Printscreen

Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom nereda na ulicama u više gradova u Srbiji, a budući da je u javnosti sve glasnija ideja o mogućem uvođenju vanrednog stanja, predsjednik je odgovorio da "država ne razmatra tu mjeru".

"Ne razmatram uvođenje vanrednog stanja i ne bi volio. To je krajnja mjera, a i komplikovana je procedura", naveo je on.

Prethodno je predsjednik govorio da će se narednih dana vidjeti odlučne akcije države:

"Vidjećete naše iznenađujuće odluke u sledeća tri-četiri dana, a onda akciju. Činiće vam se da smo se kao država povukli i sklonili, da smo poraženi. U jednom trenutku vidjećete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak", rekao je Vučić uz poruku da će država pobijediti.