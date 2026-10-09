Prethodno je Senat UCG većinom glasova utvrdio predlog da Orović bude izabrana za rektorku.

Izvor: ucg.ac.me

Prof. dr Irena Orović, redovna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) i aktuelna prorektorka, izabrana je za rektorku ove visokoškolske ustanove za mandatni period od 2027. do 2030. godine.

Informacija o njenom izboru objavljena je danas na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

Kako je saopšteno iz UCG, odluku je donio Upravni odbor na sjednici kojom je predsjedavao prof. dr Milivoje Radović. Izbor je obavljen tajnim glasanjem, a Orović je dobila većinu glasova ukupnog broja članova tog tijela, u skladu sa procedurom propisanom Statutom Univerziteta.

Prethodno je Senat UCG većinom glasova utvrdio predlog da Orović bude izabrana za rektorku.

Tokom sjednice na kojoj je predstavljala svoj program razvoja Univerziteta, Orović je istakla nekoliko ključnih prioriteta, među kojima su unapređenje kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada, veća podrška studentima, jačanje akademske izvrsnosti i razvoj inkluzivne i društveno odgovorne akademske zajednice. Poseban akcenat stavljen je i na snažnije povezivanje Univerziteta sa privredom i širom društvenom zajednicom.

Orović je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2005. godine, gdje je nastavila akademsku i naučnoistraživačku karijeru. Magistarske studije završila je 2006, dok je doktorsku disertaciju iz oblasti vremensko-frekvencijske analize i obrade signala odbranila 2010. godine. U zvanje redovne profesorice izabrana je 2020. godine.

Tokom dosadašnje karijere objavila je oko 150 naučnih radova, od kojih je približno 80 publikovano u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Koautorka je pet udžbenika, kao i više knjiga i poglavlja u monografijama i enciklopediji koje su objavili renomirani međunarodni izdavači, među kojima su Springer, CRC Press i Wiley.

Stručno i naučno usavršavala se na više međunarodnih institucija u Francuskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Za svoj naučni rad dobila je brojna domaća i međunarodna priznanja. Među njima su nagrada Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Plaketa Univerziteta Crne Gore za najboljeg diplomiranog studenta u oblastima tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka, nagrada TRIMO za najbolju doktorsku disertaciju, kao i priznanje Ministarstva nauke za najuspješniju ženu u nauci.

U dosadašnjem profesionalnom angažmanu bila je članica i potpredsjednica Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore, dok je od 2020. godine članica Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje. Trenutno obavlja funkciju prorektorke i predsjednice Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Među značajnim rezultatima njenog angažmana u oblasti naučnoistraživačkog rada izdvaja se i dobijanje priznanja Evropske komisije „HR Excellence in Research“ za Univerzitet Crne Gore. Ovaj logo predstavlja potvrdu posvećenosti unapređenju uslova rada istraživača i usklađivanju institucionalnih praksi sa principima Evropskog istraživačkog prostora.