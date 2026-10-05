Senat Univerziteta Crne Gore predložiće Upravnom odboru da za rektora u narednom trogodišnjem periodu izabere aktuelnu prorektorku Irenu Orović.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Prema informacijama "Vijesti", Orović je danas pred Senatom predstavila program razvoja Univerziteta Crne Gore i odgovorila na više pitanja senatora.

Za predlog da Orović bude buduća rektorka glasalo je 32 od 35 senatora i senatorki, a prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", sjednici Senata nisu prisustvovali prorektor Veselin Mićanović i jedan predstavnik studenata, pišu Vijesti.

Irena Orović je redovna profesorica Elektrotehničkog fakulteta i aktuelna prorektorka Univerziteta Crne Gore.

Na ETF-u je diplomirala 2005, magistrirala 2006. i doktorirala 2010. godine, a tokom akademske karijere obavljala je i više rukovodećih i stručnih funkcija na Univerzitetu i u tijelima zaduženim za naučnoistraživačku djelatnost. Autorka je oko 150 naučnih radova, više udžbenika, knjiga i monografskih priloga, usavršavala se na univerzitetima i institutima u Francuskoj, Njemačkoj i SAD, a dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za naučni i akademski rad.

Prema proceduri, predlog se Upravnom odboru dostavlja u naredna tri dana, a to tijelo ima deset dana da odluči o izboru rektora, odnosno obustavljanju postupka.

Statut predviđa i mogućnost da Upravni odbor ne izabere kandidata kojeg mu je predložio Senat. U tom slučaju postupak izbora rektora mora biti ponovljen u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca

Novi način izbora rektora predviđen je novim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UCG-a. Upravo te izmjene Statuta su ljetos izazvale negodovanje dijela akademske zajednice, pa se početkom avgusta pojavila i inicijativa za neposredan izbor rektora.

Taj predlog je zaposlenima stizao na službene adrese sa anonimnog mejla glas [email protected], dok je inicijativa bila predstavljena na sajtu inicijativa.me, ali je ubrzo i uklonjena, prenose Vijesti.

Krajem avgusta, skupštinski Odbor za prosvjetu sastao se profesorima UCG koji su podržali inicijativu - Veselinom Mićanovićem, Radovanom Stojanovićem i Gojkom Joksimovićem. Oni su pred poslanicima inicijativu opisali kao “spontanu” i tvrdili da nije u vezi sa pojedincem, kandidatom ili jednim izbornim ciklusom, već u vezi sa pitanjem legitimiteta rukovodstva Univerziteta. Njihov stav bio je da sadašnji sistem koncentriše odluku u malom broju članova Senata i Upravnog odbora, dok bi direktan izbor, prema njihovom stavu, mogao da poveća konkurenciju i legitimitet rektora. Tada je najavljena i tematska sjednica tog Odbora, na kojoj bi se o inicijativi raspravljalo sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i UCG-a.

Predstavnici inicijative su nedavno, na pres konferenciji, najavili da će nastaviti da zastupaju ideju neposrednog izbora rektora, pišu Vijesti.