Konkurs za rektora zaključen je juče, a izvori redakcije Vijesti tvrde da je u proteklih 20 dana dokumentaciju predala samo Orović.

Izvor: ucg.ac.me

Redovna profesorica Elektrotehničkog fakulteta i aktuelna prorektorka Univerziteta Crne Gore Irena Orović zasada je jedina kandidatkinja za rektora te državne visokoobrazovne ustanove, prenose Vijesti.

Konkurs za rektora zaključen je juče, a izvori redakcije Vijesti tvrde da je u proteklih 20 dana dokumentaciju predala samo Orović. “Po pravilu, ostavlja se nekoliko dana za eventualne kandidature koje bi mogle stići putem pošte”, navodi izvor “Vijesti”.

Upravni odbor UCG odluku o pokretanju postupka izbora novog rektora donio je 2. septembra. Aktuelnom rektoru Vladimiru Božoviću mandat ističe u avgustu naredne godine. Prema Statutu, izbori se raspisuju najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata aktuelnog rektora.Irena Orović je redovna profesorica ETF-a, gdje je diplomirala 2005, magistrirala 2006. i doktorirala 2010. godine, a tokom akademske karijere obavljala je i više rukovodećih i stručnih funkcija na Univerzitetu i u tijelima zaduženim za naučnoistraživačku djelatnost. Autorka je oko 150 naučnih radova, više udžbenika, knjiga i monografskih priloga, usavršavala se na univerzitetima i institutima u Francuskoj, Njemačkoj i SAD, a dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za naučni i akademski rad.

Prema proceduri, Izborna komisija će nakon isteka roka za prijave, imati deset dana da Senatu dostavi izvještaj sa dokumentacijom kandidata. Senat potom u roku od sedam dana od prijema izvještaja treba da utvrdi predlog za izbor rektora. Predlog se Upravnom odboru dostavlja u naredna tri dana, a UO zatim ima deset dana da odluči o izboru rektora, odnosno obustavljanju postupka.

Za sprovođenje postupka imenovana je tročlana Izborna komisija iz reda članova Senata. Predsjednica je Aleksandra Vuksanović Božarić, a članovi Špiro Ivošević i Tatjana Krkeljić, pišu Vijesti.

Prema nedavno izmijenjenim pravilima, a usklađenima sa novim Statutom UCG, kandidati za rektora pozivaju se na sjednicu Senata na kojoj se utvrđuje predlog za izbor rektora. Poziv moraju dobiti najmanje dva dana prije sjednice.

Svaki kandidat ima najviše 30 minuta da predstavi svoj program razvoja Univerziteta. Nakon što svi kandidati završe izlaganja, članovi Senata mogu im postavljati pitanja i tražiti dodatna pojašnjenja.

Ako se kandidat, iako je uredno pozvan, ne pojavi na sjednici, postupak se zbog toga ne odlaže. Senat može nastaviti sjednicu i utvrditi predlog za izbor rektora i bez njegovog prisustva.

Senat kandidata predlaže tajnim glasanjem, pri čemu se na glasačkom listiću može zaokružiti najviše jedan. Da bi kandidat bio predložen za rektora, mora dobiti većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.

Ako u prvom krugu niko ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug idu dva kandidata sa najviše glasova. Ukoliko ni u drugom krugu nema potrebne većine, u treći ide kandidat sa najviše glasova, odnosno više njih ukoliko imaju isti broj glasova.

Ako ni u trećem krugu nijedan kandidat ne dobije većinu glasova svih senatora, Senat konstatuje da predlog za izbor rektora nije utvrđen. Ta odluka se šalje Upravnom odboru, koji tada obustavlja postupak i pokreće novi.

Kada kandidat dobije potrebnu većinu Senata, njegov predlog se, zajedno sa programom razvoja UCG, izvještajem Izborne komisije i konkursnom dokumentacijom, dostavlja Upravnom odboru. Upravni odbor donosi konačnu odluku tajnim glasanjem. Za izbor je potrebna većina glasova od ukupnog broja članova tog tijela.

Statut predviđa i mogućnost da Upravni odbor ne izabere kandidata kojeg mu je predložio Senat. U tom slučaju postupak izbora rektora mora biti ponovljen u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Ove izmjene Statuta UCG izazvale su ljetos negodovanje dijela akademske zajednice, pa se početkom avgusta pojavila i inicijativa za neposredan izbor rektora.

Taj predlog je zaposlenima stizao na službene adrese sa anonimnog mejla [email protected], dok je inicijativa bila predstavljena na sajtu inicijativa.me, ali je ubrzo i uklonjena, navode Vijesti.

Krajem avgusta, skupštinski Odbor za prosvjetu sastao se profesorima UCG koji su podržali inicijativu - Veselinom Mićanovićem, Radovanom Stojanovićem i Gojkom Joksimovićem. Oni su pred poslanicima inicijativu opisali kao “spontanu” i tvrdili da nije u vezi sa pojedincem, kandidatom ili jednim izbornim ciklusom, već u vezi sa pitanjem legitimiteta rukovodstva Univerziteta. Njihov stav bio je da sadašnji sistem koncentriše odluku u malom broju članova Senata i Upravnog odbora, dok bi direktan izbor, prema njihovom stavu, mogao da poveća konkurenciju i legitimitet rektora. Tada je najavljena i tematska sjednica tog Odbora, na kojoj bi se o inicijativi raspravljalo sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i UCG-a.

Takva sjednica do danas nije zakazana, a prema informacijama redakcije “Vijesti” poslanici bi trebalo danas u Rektoratu da se sastanu sa predstavnicima MPNI i UCG.