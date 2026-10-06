Orović je juče dobila podršku 32 od 35 članova Senata, pa će to tijelo predložiti Upravnom odbora UCG da je izabere za rektora u predstojećem trogodišnjem mandatu, pišu Vijesti.

Izvor: ucg.ac.me

Univerzitet Crne Gore bi u naredne tri godine trebalo da dobije elektronski indeks, nove i obnovljene objekte, savremenije studijske programe, ali i snažniju podršku najboljim studentima i mladim istraživačima, dok bi dio administrativnih procedura bio pojednostavljen i digitalizovan.

To stoji u Programu rada za period od 2027. do 2030. godine koji je juče predstavila kandidatkinja za rektora Irena Orović pred članovima Senata.

Orović je juče dobila podršku 32 od 35 članova Senata, pa će to tijelo predložiti Upravnom odbora UCG da je izabere za rektora u predstojećem trogodišnjem mandatu.

Irena Orović je redovna profesorica Elektrotehničkog fakulteta i aktuelna prorektorka Univerziteta Crne Gore.

Na ETF-u je diplomirala 2005, magistrirala 2006. i doktorirala 2010. godine, a tokom akademske karijere obavljala je i više rukovodećih i stručnih funkcija na Univerzitetu i u tijelima zaduženim za naučnoistraživačku djelatnost. Autorka je trocifrenog broja naučnih radova, više udžbenika, knjiga i monografskih priloga, usavršavala se na univerzitetima i institutima u Francuskoj, Njemačkoj i SAD, a dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za naučni i akademski rad, prenose Vijesti.

Orović u programu ističe da Univerzitet ne vidi samo kao obrazovnu i istraživačku ustanovu, već i kao instituciju koja bi trebalo snažnije da utiče na društveni, ekonomski i kulturni razvoj Crne Gore. Zato obećava veću dostupnost univerzitetskih prostora i znanja građanima, saradnju sa školama, lokalnim zajednicama, privredom i institucijama, ali i jačanje principa “otvorenog univerziteta”.

Prema programu rada, Orović najavljuje preispitivanje postojećih i razvoj novih studijskih programa, uz snažnije uključivanje studenata, alumni zajednice i poslodavaca u njihovo kreiranje.

“Studijske programe treba preispitivati i mimo perioda reakreditacije, uz učešće akademske zajednice, studenata, alumnista i poslodavaca”, piše u programu.

Najavljuje i razvoj interdisciplinarnih programa, programa na engleskom jeziku, kao i mikrokredencijala - kraćih obrazovnih cjelina kroz koje bi studenti i zaposleni mogli da steknu dodatna, specifična znanja i kompetencije.

Orović smatra i da nastava mora biti manje zasnovana na pasivnom slušanju predavanja, a više na aktivnom radu studenata.

U programu se navodi da bi trebalo razvijati praktičnu nastavu, projektni rad, diskusije i rješavanje konkretnih zadataka, uz intenzivniju upotrebu digitalnih tehnologija. Orović u dokumentu naglašava značaj neposredne nastave i kontakt profesora i studenata, ističući da je potrebno i sistematičnije praćenje uspjeha visokoškolaca na državnoj ustanovi, kako bi se ranije prepoznali oni kojima je potrebna dodatna podrška, mentorstvo ili drugačija organizacija nastave.

Orović predlaže i formalno vrednovanje vannastavnih aktivnosti, tako da se angažman studenata u sportu, kulturi, volontiranju, preduzetništvu, istraživačkim projektima i drugim aktivnostima evidentira i priznaje.

Za najbolje studente najavljuje se i izmijenjen model nagrađivanja.

“Zato ćemo pristupiti izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata”, navodi se u programu, uz ideju da nagrade ne budu simbolične, već da predstavljaju značajniju podršku akademski najuspješnijima.

Jedan od projekata nosi naziv “Stipendije najboljima - posao kod najboljih”. Ideja je da Univerzitet poveže najbolje studente sa kompanijama, institucijama i drugim partnerima koji bi ih stipendirali, omogućili im praksu i potencijalno zaposlenje.

Orović predlaže jačanje Centra za nauku, tehnologije i inovacije, razvoj centara izvrsnosti, veće učešće Univerziteta u međunarodnim projektima i stvaranje boljih uslova za mlade istraživače, pišu Vijesti.

Među oblastima kojima bi trebalo dati poseban zamah, navodi vještačku inteligenciju (AI), informacione tehnologije i informacionu bezbjednost. Program predviđa i mjere za povratak istraživača koji su se školovali ili radili u inostranstvu. Prema programu, UCG bi trebalo da im ponudi konkretne oblike saradnje - od gostujućih angažmana i zajedničkog mentorstva do učešća u projektima, a gdje postoji mogućnost, i povratak i zaposlenje.

“Univerzitet prelazi iz uloge korisnika u ulogu partnera u međunarodnim programima”, jedan je od ciljeva poglavlja koje se odnosi na međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Orović je najavila snažniju stručna podrška pripremi međunarodnih projekata, veći broj prijava na evropske programe u fondove, ali i razvoj zajedničkih studijskih programa sa stranim univerzitetima.

Program predviđa i veću mobilnost studenata i zaposlenih, uz pojednostavljivanje administrativnih procedura i bolje priznavanje rezultata ostvarenih tokom boravka na drugim univerzitetima.

Profesorica Orović digitalizaciju vidi kao jedan od ključnih preduslova za modernizaciju Univerziteta i ističe da postojeći informacioni sistemi nijesu dovoljno povezani i da studenti i zaposleni i dalje prolaze kroz procedure koje bi mogle biti jednostavnije.

“Digitalizacija ima smisla samo ako studentu, nastavniku ili službi štedi vrijeme, smanjuje broj koraka i čini postupak pouzdanijim”, navodi se u programu.

Među konkretnim mjerama je uvođenje elektronskog indeksa kao jedinstvenog digitalnog studentskog servisa. Prema programu, student bi na jednom mjestu trebalo da ima pristup akademskim podacima, prijavljuje ispite, vidi rezultate i koristi druge usluge koje sada zahtijevaju više različitih procedura.

Planirano je i povezivanje postojećih informacionih sistema, uvođenje elektronskog potpisa, digitalizacija evidencija i razvoj servisa za zaposlene.

Kad su u pitanju investicije, Orović navodi da su prethodnih godina pokrenute ili realizovane brojni projekti.

Planovi za predstojeći mandat obuhvataju nastavak rekonstrukcija fakultetskih zgrada, energetsku sanaciju objekata, razvoj centralne univerzitetske biblioteke, nove studentske i smještajne kapacitete, kao i dalje uređenje univerzitetskog kampusa.

Orović je programom predvidjela i unapređenje energetske efikasnosti kroz obnovu fasada i krovova, sisteme grijanja i hlađenja, solarne elektrane i druge mjere kojima bi se smanjili potrošnja energije i troškovi, javljaju Vijesti.

Najavljuje i nove univerzitetske objekte, ali program za sve projekte ne precizira rokove završetka niti ukupnu vrijednost investicija, što bi bilo jedno od ključnih pitanja tokom predstavljanja programa.

Predlog Senata da Orović bude izabrana za rektora biće dostavljen Upravnom odboru, koji u skladu sa procedurom donosi konačnu odluku o izboru. Mandat aktuelnom rektoru Vladimiru Božoviću ističe u ljeto naredne godine.