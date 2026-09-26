Konsultacije su održane 22. i 23. jula, a poziv je bio otvoren za građane, nevladine organizacije, univerzitete, mjesne zajednice, medije, privredni sektor i druge zainteresovane.

Izvor: MEDIA BIRO

Konsultacije sa građanima koje je organizovao predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić nijesu nedopuštene, iako takav model nije posebno propisan Zakonom o lokalnoj samoupravi niti Statutom Glavnog grada, ocijenilo je Ministarstvo javne uprave (MJU).

U nalazu upravnog nadzora, koji je juče dostavljen Skupštini Glavnog grada, navodi se da konsultacije mogu predstavljati dodatni način komunikacije lokalne vlasti sa građanima i zainteresovanom javnošću, ali da ne mogu zamijeniti javnu raspravu ili drugi postupak koji je propisima predviđen kao obavezan, prenose Vijesti.

„Sama činjenica da određeni dodatni konsultativni mehanizam nije pojedinačno propisan zakonom ili Statutom ne čini njegovo sprovođenje nedopuštenim, pod uslovom da nije suprotan važećim propisima, da se sprovodi u okviru nadležnosti organa i da mu se ne pripisuje pravno dejstvo koje važeći pravni okvir ne poznaje“, navodi se u nalazu.

Nadzor je pokrenut nakon što se Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada obratio MJU povodom javnog poziva koji je Perić objavio 17. jula, pozivajući zainteresovane da se uključe u konsultacije o materijalima predviđenim za 20. sjednicu Skupštine Glavnog grada.

Konsultacije su održane 22. i 23. jula, a poziv je bio otvoren za građane, nevladine organizacije, univerzitete, mjesne zajednice, medije, privredni sektor i druge zainteresovane.

Ministarstvo je, međutim, konstatovalo da u javnom pozivu nije naveden pravni osnov za njegovo objavljivanje, već da je dokument imao formu obavještenja, odnosno dopisa.

MJU u nalazu podsjeća da međunarodni pravni okvir koji obavezuje Crnu Goru podrazumijeva stvaranje uslova za djelotvorno ostvarivanje prava građana da učestvuju u poslovima lokalnih vlasti.

„U tom smislu, konsultovanje građana predstavlja, s jedne strane, način ostvarivanja participativne lokalne demokratije, a s druge strane instrument kvalitetnijeg lokalnog upravljanja“, navodi se u dokumentu.

Kako objašnjavaju iz MJU, kroz ovakve procese lokalne vlasti mogu dobiti informacije o potrebama, interesima i stavovima građana, kao i njihove prijedloge, koji mogu biti od značaja prilikom kreiranja i sprovođenja lokalnih politika, pišu Vijesti.

Ministarstvo ukazuje i na to da Zakon o lokalnoj samoupravi ostavlja prostor za razvijanje različitih oblika učešća građana.

„Zakon o lokalnoj samoupravi utvrđuje okvir za ostvarivanje participacije građana na lokalnom nivou, istovremeno ostavljajući prostor da se taj okvir, u skladu sa zakonom, na lokalnom nivou bliže uredi i unaprijedi“, navodi se u nalazu.

Posebno se ukazuje na član 166 Zakona, koji, nakon navođenja određenih oblika učešća građana, koristi formulaciju „i slično“.

„Iz takvog normativnog pristupa proizlazi da oblici konsultovanja nijesu uređeni taksativno, već je ostavljena metoda generalne klauzule, koja ostavlja prostor da se, u skladu sa ciljem participacije i potrebama lokalne zajednice, razvijaju i drugi odgovarajući oblici konsultovanja“, precizirano je.

MJU, međutim, pravi jasnu razliku između konsultativnih mehanizama i formalnih procedura neposrednog učešća građana u odlučivanju.

„Dodatni konsultativni mehanizam, sam po sebi, nema karakter formalnog oblika neposrednog odlučivanja građana i ne može zamijeniti postupak koji je zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom propisan kao obavezan“, poručuju iz Ministarstva.

U nalazu se podsjeća i na zakonske nadležnosti predsjednika Skupštine Glavnog grada, koje obuhvataju predstavljanje Skupštine, sazivanje sjednica, predsjedavanje i rukovođenje njenim radom, kao i staranje o realizaciji odluka i drugih akata.

Zbog toga, kako navode iz MJU, konsultacije koje predsjednik Skupštine inicira mogu biti dodatak njegovom radu, ali ne mogu predstavljati osnov za uvođenje nove formalne procedure, prenose Vijesti.

„Dodatne konsultativne aktivnosti koje predsjednik Skupštine inicira treba posmatrati u funkciji vršenja tih poslova, a ne kao osnov za uspostavljanje nove formalne procedure u radu Skupštine koja nije uređena zakonom, Statutom, Poslovnikom ili drugim odgovarajućim opštim aktom“, navodi se u nalazu.

MJU je preporučio da se, ukoliko se ovakav model konsultacija bude primjenjivao i ubuduće, njegovo sprovođenje uredi odgovarajućim opštim aktom.

Takvim aktom, prema preporuci Ministarstva, trebalo bi precizirati svrhu konsultacija, način organizovanja, odnos prema postojećim oblicima učešća građana, kao i način evidentiranja i razmatranja rezultata.

„Uspostavljanje trajnog ili formalizovanog novog konsultativnog postupka trebalo bi urediti odgovarajućim opštim aktom, radi obezbjeđivanja transparentnosti, predvidljivosti i pravne sigurnosti“, zaključuje MJU.

Ministarstvo je Periću preporučilo i da se buduće konsultacije organizuju u okviru zakonskih nadležnosti predsjednika Skupštine i da se njima ne mijenjaju niti zamjenjuju procedure koje su već utvrđene zakonom, Statutom ili drugim aktima.