Podgorički parlament nije usvojio informaciju o upravljanju i poslovanju Fudbalskog kluba (FK) Budućnost za 2025. i 2026. godinu, kao ni polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbornici Skupštine Glavnog grada ni na ovoj sjednici nijesu smijenili tri člana Savjeta Narodne biblioteke (NB) „Radosav Ljumović“ koji su pokrenuli inicijativu za promjenu naziva te javne ustanove. Za njihovo razrješenje glasalo je 26 odbornika, 20 je bilo protiv, dok je sedam bilo uzdržano, prenose Vijesti.

Istovremeno, odbornici su jednoglasno podržali odluku da ulica u Podgorici ponese ime inspektora Slavoljuba Šćekića. Za tu odluku glasala su 53 odbornika.

Podgorički parlament nije usvojio informaciju o upravljanju i poslovanju Fudbalskog kluba (FK) Budućnost za 2025. i 2026. godinu, kao ni polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima. Nije usvojen ni predlog Programa uređenja prostora Glavnog grada za 2026. godinu.

Odbornici su, s druge strane, podržali izmjene kriterijuma za dodjelu stipendija, za koje su glasala 53 odbornika.

Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja posvećenog učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata (NOR) 1941–1945. nije dobio potrebnu podršku. Za predlog je glasalo 15 odbornika, dok je 36 bilo uzdržano.

Vladimir Tomović ponovo je imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za stanovanje Podgorice. Za njegovo imenovanje glasala su 43 odbornika, dok je 10 bilo uzdržano.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić podsjetio je da je ranije najavio razrješenje tri člana Savjeta NB „Radosav Ljumović“ zbog inicijative za promjenu naziva te javne ustanove.

Perić je kazao da javnost nije bila konsultovana, kao i da procedura nije ispoštovana.

Ilija Mugoša, odbornik Stranke Evropskog progresa (SEP), podsjetio je da su i ranije imali sličnu inicijativu i dodao da je odgovornost Savjeta kolektivna, pišu Vijesti.

„Mislim da smo ovim potezom samo izgubili mjesec i po dana i da je čak i tada kada je osoba bila uzdržana takođe je mogla da bude smijenjena na prethodnoj sjednici Skupštine. Ne želim da ulazim u razloge, svi smo konstatovali da su zakon i interne procedure prekršene. Mislim da je ovaj Savjet odavno zaslužio da bude smijenjen“, izjavio je on.

„Vijesti“ su ranije pisale da su članovi Savjeta Novica Đurić, Emilo Labudović i Bećir Vuković početkom godine donijeli odluku o promjeni naziva te ustanove u Biblioteka „Marko Miljanov“.

Ta odluka izazvala je negodovanje dijela javnosti.