Džordž Rasel je na kraju uspio nekako da preživi napade Maksa Ferstapena u posljednjem krugu i da trijumfuje u Azerbejdžanu.

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Džordž Rasel je na kraju uspio da se odbrani i da bude prvi u Azerbejdžanu. Maks Ferstapen mu je prijetio sve do posljednje krivine, ali uspio je Britanac u Mercedesu da izdrži. Daleko iza njih na trećem mejstu stigao je Isak Hađar u drugom Red Bulu.

Drama je počela kada je Valteri Botas udario u zaštitnu ogradu, Rasel je tada morao da uspori, pa je nakon toga ostao bez snage motora i Ferstapen ga je stigtao. Nije uspio ni da ga prestigne, pa je završio na prvom mjestu.

Iza vodećeg trojca bio je Šarl Lekler, kao peti stigao je Kimi Antoneli, a zatim Britanci Luis Hamilton i Lindblat, da bi nakon Okona deveti bio Berman, a deseti Sajnc.

Kimi Antoneli je i dalje prvi sa 292 boda, zatim slijede Britanci pa Džordž Rasel ima 211, Luis Hamilton 191, a Lando Noris 185 bodova. Peti Šarl Lekler ima 167 bodova, a Maks Ferstapen je tek šesti sa 145. Preko 100 bodova ima i Oskar Pjastri.