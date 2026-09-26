Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su R.A. (31) iz Podgorice, zbog sumnje da je početkom septembra ispred teretane na Zabjelu pucao na D.R. i tom prilikom ga teško povrijedio.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako je saopšteno iz Uprave policije, R.A. je 5. septembra prišao D.R. ispred teretane, nakon čega je „iz vatrenog oružja – pištolja ispalio dva hica u pravcu oštećenog“.

Jedan od ispaljenih metaka pogodio je D.R. u nadkoljenicu lijeve noge, pri čemu mu je, kako navode iz policije, nanesena teška tjelesna povreda.

„Nakon izvršenog krivičnog djela R.A. se udaljio sa lica mjesta“, navodi se u saopštenju.

Slučaj je prijavljen Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, čiji su službenici potom preduzeli operativne i druge mjere na identifikovanju i pronalasku osumnjičenog.

Iz policije navode da su „intenzivne policijske mjere i radnje, preduzete u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, dovele do identifikovanja R.A.“

Osumnjičeni je potom u policijskim prostorijama dao izjavu na zapisnik u vezi sa okolnostima događaja.

Nakon sagledavanja spisa predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici ocijenio je da se u radnjama R.A. „stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, nakon čega je naloženo njegovo hapšenje.

R.A. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu na dalju nadležnost.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju „intenzivne i koordinisane aktivnosti na rasvjetljavanju svih krivičnih djela protiv života i tijela izvršenih u prethodnom periodu“.

Policija je saopštila i da će poseban fokus biti na otkrivanju i sprječavanju teških krivičnih djela, uključujući ona izvršena na organizovan način, kao i na razbijanju kriminalnih mreža.