Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da ulaganje u školsko dvorište predstavlja samo jedan segment šireg plana razvoja Botuna.

Izvor: Vlada Crne Gore

U Osnovnoj školi „Vladika Danilo“ u Botunu uskoro bi trebalo da bude završeno uređenje školskog dvorišta. Radovi su u završnoj fazi, dva sportska terena su već izgrađena, dok se trenutno postavljaju završne podloge, a fudbalski teren dobija vještačku travu.

Prostor oko škole takođe se uređuje, a vrijednost same podloge za teren iznosi oko 30.000 eura, prenosi RTV Podgorica. Školu pohađa oko 20 učenika, prenosi RTV Podgorica.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da ulaganje u školsko dvorište predstavlja samo jedan segment šireg plana razvoja Botuna.

„Ono što smo obećali Botunjanima to i radimo i mislim da je to fer prema njima, jer ako su podnijeli žrtvu ili da kažem kompromis – onda je red da se ovom selu obezbijede svi infrastrukturni projekti“, kazao je Mujović.

Prema njegovim riječima, planirana su dodatna ulaganja u sportsku i saobraćajnu infrastrukturu, a među projektima je i izgradnja fudbalskog terena, kao i bulevara koji vodi prema Botunu.

„Konkretno, izgradnja fudbalskog terena u Botunu, isto tako bulevara koji dolazi do Botuna, dakle to su stvari koje se moraju završiti i idemo krupnim koracima u tom pravcu. Botun nam je prioritet, jer je postojalo nepovjerenje mještana, strah da ne budu izigrani, ali smo prioritet stavili na Botun, iako ima komentara zašto je prioritet seosko, a ne gradsko područje“, naveo je gradonačelnik.

Mujović poručuje da ulaganja u Botun, kako je kazao, ne znače zapostavljanje drugih djelova Podgorice, već nastojanje da se infrastrukturni razvoj ravnomjerno rasporedi, prenosi RTV Podgorica.

Posebno je, ističe, važno da Botun dobije adekvatnu infrastrukturu u okviru velikih projekata koji se realizuju na tom području.

„Molim ljude iz Podgorice da pokažemo jedan nivo džentlmenstva, jer ako radimo glavni infrastrukturni projekat za Podgoricu i cijelu Crnu Goru – ovdje u Botunu, mora biti ispoštovano što se tiče realizacije ekoloških infrastrukturnih projekata“, kazao je Mujović.

Planovi Glavnog grada ne završavaju se na Botunu. Direktor Agencije za stanovanje Glavnog grada Vladimir Tomović najavio je nova ulaganja u sportsku infrastrukturu, među kojima su radovi kod Osnovne škole „Branko Božović“, kao i uređenje još dva poligona u Podgorici.

„Ni to nije kraj, u toku je tenderska procedura za tartan podlogu na tri terena“, dodao je Tomović.

Prema najavama, radovi u Botunu trebalo bi da budu završeni za oko 20 dana. Iz Glavnog grada poručuju da će nova sportska infrastruktura i uređeni javni prostori značajno unaprijediti uslove za život i boravak mještana, dok se ulaganja u ovo naselje nastavljaju kroz više infrastrukturnih projekata.