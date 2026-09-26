Optuženi za šverc cigareta Aleksandar Mijajlović otkazao je juče punomoćje advokatima Zoranu Piperoviću i Nikoli Ivanoviću, pa je u tom predmetu kao njegov pravni zastupnik ostao advokat Stefan Jovanović.

Izvor: iStock

U tom predmetu Viši sud u Podgorici prihvatio je predlog Specijalnog državnog tužilaštva i u fazi kontrole optužnice objedinio postupke protiv Aleksandra Aca Mijajlovića i vlasnika kompanije Tehnomaks Veska Petranovića, koji se terete da su bili na čelu kriminalnih grupa krijumčara duvanskih proizvoda, pišu "Vijesti".

Nakon održanog glavnog pretresa, advokat Zoran Piperović u izjavi dao je kratak osvrt na odluku optuženog Aleksandra Mijalovića da mu otkaže punomoćje.

“Svako je kovač svoje sreće pa je legitimno pravo moga kuma Aleksandra Mijajlovića da on bude kovač svoje sreće. Sve što sam znao i umio, bio sam mu na raspolaganju. I kada je bio u pritvoru kao šef OKG za šverc cigareta, tako i u zadnjem predmetu kada je bio sa Dragom Spičanovićem u pritvoru. Mnogi kažu da nisam bio loš njegov branilac. Za razloge ne bih mogao da komentarišem jer su mi nepoznati i moram ljude da uvjeravam da ništa nije fingirano već da je moj kum iskoristio legitimno pravo da otkaže punomoćje”, izjavio je advokat Piperović.

U nastavku suđenja, specijalno vijeće sudije Borisa Bulatovića ukinulo je pritvor Draženu Vukadinović i odredilo mu mjeru obaveznog javljanja policiji, usljed teškog zdravstvenog stanja u kojem se taj optuženi nalazi.

Prethodno je vještak medicinske struke dr Nemanja Radojević predočio nalaz i mišljenje u kojem je naveo da Vukadinović nije procesno sposoban da prati suđenja najmanje godinu dana.

Vještak je naglasio i da se njegovo zdravstveno stanje ne može pratiti u uslovima prostorija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Nakon izjašnjenja vještaka Radojevića, advokat Marko Radović je, po zamjeničkom punomoćju kolege Nikole Martinovića koji u ovom postupku brani Vukadinovića, podnio formalni zahtjev za ukidanje pritvora. Saglasan je bio specijalni tužilac Siniša Milić.

Kao članovi kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama SDT-a, formirao Mijajlović, označeni su Nikšićanin Zoran Đukanović Žuti, Golub Vojinović i policajci Milenko Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Optužnicom protiv kriminalne grupe na čijem čelu je, navodno, bio Vesko Petranović obuhvaćeni su i Dejan Jokić, obuhvaćen objema optužnicama, i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić i Jovan Miletić.

Kako tvrde iz tužilaštva, postoje indicije da su obje kriminalne organizacije djelovale od 2019. godine. U Petranovićevoj grupi on slovi za jedinog organizatora, dok je Mijajlović imao “partnera” u vidu N. N. lica.