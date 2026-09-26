Crna Gora je zahtjeve za izručenje Perunovića, Živkovića i Vujotića uputila Turskoj 10. marta 2023. godine. Ipak, komunikacija između dvije države po tom pitanju do danas nije dovela do konkretnog ishoda.

Izvor: Uprava policije

Iako je od zahtjeva Crne Gore za izručenje prošlo više od tri godine, i dalje nema odgovora turskih vlasti o tome da li će Zdravko Perunović, Radoje Živković i Milan Vujotić biti predati crnogorskom pravosuđu.

Njih trojica, koje crnogorske bezbjednosne službe povezuju sa odbjeglim vođom „kavačkog klana“ Radojem Zvicerom, uhapšeni su u Turskoj u septembru 2022. godine zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Jovana Vukotića, koji je likvidiran 8. septembra iste godine u Istanbulu, prenosi Dan.

Tursko pravosuđe je početkom prošle godine pravosnažno osudilo Perunovića i Živkovića na doživotne kazne zatvora. Vujotić je oslobođen optužbe za ubistvo Vukotića, ali je osuđen na dvije godine i mjesec zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji.

Zbog ubistva Vukotića na doživotni zatvor osuđen je i crnogorski državljanin Željko Bojanić. Međutim, kako navode crnogorski nadležni organi, za njega nije podnijet zahtjev za izručenje jer se u Crnoj Gori ne tereti za krivična djela.

Crna Gora je zahtjeve za izručenje Perunovića, Živkovića i Vujotića uputila Turskoj 10. marta 2023. godine. Ipak, komunikacija između dvije države po tom pitanju do danas nije dovela do konkretnog ishoda.

Iz Ministarstva pravde su, odgovarajući na pitanja „Dana“, naveli da je za Perunovića iz Turske stigla informacija da će zahtjev biti razmatran nakon završetka sudskog postupka.

„U odnosu na okrivljeno lice Perunović Zdravko, zahtjev za izručenje upućen je dana 10. marta 2023. godine diplomatskim putem. Od nadležnih organa Republike Turske je primljen odgovor da će zahtjev za izručenje imenovanog biti ocijenjen nakon okončanja sudskog postupka u toj državi“, saopšteno je iz kabineta ministra pravde Bojana Božovića.

Kako je postupak protiv Perunovića u Turskoj u međuvremenu pravosnažno okončan, ostaje nejasno da li je i kada zahtjev Crne Gore razmatran.

Kada je riječ o Radoju Živkoviću, iz Ministarstva pravde navode da crnogorske vlasti još nijesu dobile odgovor turskih organa.

„U odnosu na okrivljeno lice Živković Radoje, zahtjev za izručenje upućen je dana 10. marta 2023. godine diplomatskim putem. Do danas nijesmo zaprimili odgovor nadležnih organa Republike Turske u ovom predmetu“, naveli su iz Ministarstva.

Ni u slučaju Milana Vujotića situacija nije drugačija. Crna Gora je, osim prvobitnog zahtjeva, uputila i urgenciju, piše Dan.

„Što se tiče okrivljenog Milana Vujotića, zahtjev za izručenje upućen je 10. marta 2023. godine. U junu 2025. godine upućena je urgencija – zahtjev za dostavljanje informacija o statusu postupka po zahtjevu za izručenje. Od nadležnih organa Republike Turske do danas nije stigao odgovor u ovom predmetu“, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Istovremeno, postupanje turskih vlasti bilo je znatno intenzivnije kada je Ankara tražila izručenje svog državljanina Binalija Čamgoza iz Crne Gore.

Čamgoz je uhapšen u Podgorici 6. jula 2022. godine, nakon što je policija saopštila da je kod njega pronađen falsifikovani pasoš. Sa njim je tada privedeno još pet turskih državljana, a tamošnji mediji objavili su da su i oni bili traženi od strane turskih vlasti.

Turske vlasti označile su Čamgoza kao vođu organizovane kriminalne grupe, dok su tamošnji mediji navodili da se u njegovom kriminalnom dosijeu nalaze optužbe koje se odnose na ubistva, ranjavanje, otmicu, iznudu i druga krivična djela, prenosi Dan.

Turska je njegovu ekstradiciju zatražila ubrzo nakon hapšenja. Postupak je, međutim, u Crnoj Gori trajao više od dvije godine, a konačno je završen 29. avgusta 2024. godine, kada je Čamgoz izručen Turskoj.

Odluku o izručenju donio je ministar pravde Bojan Božović, nakon što je preinačio odluku svog prethodnika Andreja Milovića, koji je u januaru 2024. odbio ekstradiciju.

Kao jedan od razloga za prethodno odbijanje izručenja tada je navođeno Čamgozovo zdravstveno stanje, kao i tvrdnje o njegovom statusu pripadnika kurdske zajednice i šiitskog islama, piše Dan.

Turske vlasti su, međutim, insistirale na njegovom izručenju. U ponovljenoj zamolnici za ekstradiciju navedeno je da će Ankara razmotriti davanje garancija ukoliko ih crnogorske vlasti budu zatražile u vezi sa razlozima zbog kojih je izručenje prethodno odbijeno.

Dok je Turska u slučaju Čamgoza kontinuirano insistirala na njegovom povratku, zahtjevi Crne Gore za izručenje Perunovića, Živkovića i Vujotića i dalje čekaju odgovor turskih nadležnih organa.