Braća Ivanović trenutno se nalaze u pritvoru u Spužu zbog sumnje da su 24. jula u Baru ubili svog sugrađanina Mija Adrovića (53).

Izvor: Uprava policije

U dvorište porodične kuće braće Dragoslava i Duška Ivanovića u Baru danas su, prema nezvaničnim informacijama, bačene četiri eksplozivne naprave – dva molotovljeva koktela i dvije bombe, od kojih je jedna eksplodirala.

Kako saznaje portal Adria, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

„Prema nezvaničnim informacijama, u eksploziji niko nije povrijeđen“, navodi portal Adria.

Iz Uprave policije se za sada nijesu oglašavali povodom ovog događaja, pa okolnosti pod kojima su eksplozivne naprave bačene, kao ni eventualni motiv, još nijesu zvanično potvrđeni.

Braća Ivanović trenutno se nalaze u pritvoru u Spužu zbog sumnje da su 24. jula u Baru ubili svog sugrađanina Mija Adrovića (53).

Prema sumnjama policije, ubistvu je prethodio verbalni, a potom i fizički sukob između Ivanovića i Adrovića.

Istraga o današnjem incidentu trebalo bi da utvrdi ko je bacio eksplozivne naprave, kao i da li je događaj povezan sa ranijim sukobima i slučajem zbog kojeg se braća Ivanović nalaze u pritvoru.