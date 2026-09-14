Ministarstvo javne uprave, na čijem je čelu ministar Maraš Dukaj, zatražilo je od Srđana Perića da dostavi konkretnu dokumentaciju najkasnije do 17. septembra.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić objelodanio je na društvenim mrežama zahtjev Ministarstva javne uprave o inspekcijskom nadzoru koji je pokrenut u vezi sa "konsultacijama sa građanima o skupštinskim odlukama".

Na objavljenom dokumentu vidi se da je napisan 10. septembra, "Dan" je informaciju da je inspekcija ušla u Skupštinu objavio 12. septembra, nakon čega je Perić kazao da je o ovom poslu saznao iz medija. Prema objavljenom djelovodnom broju Vladin dokument je u Glavni grad stigao juče.

Ministarstvo javne uprave, na čijem je čelu ministar Maraš Dukaj, zatražilo je od Srđana Perića da dostavi konkretnu dokumentaciju najkasnije do 17. septembra. Traži se informacija koja će sadržati sve podatke o javnom pozivu za učešće u konsultacijama sa građanima i zainteresovanom javnošću od 17. jula, koji je objavljen na veb stranici Skupštine, kao i sve akte koji se odnose na objavljivanje i sprovođenje ovog javnog poziva. Ovaj Vladin resor pokrenuo je inspekcijski nadzor jer je to traženo iz uprave Glavnog grada.

"Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom obratio se Ministarstvu javne uprave zahtjevom za mišljenje, odnosno sprovođenje postupka upravnog nadzora nad primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi od 13. avgusta, a povodom javnog poziva za učešće u konsultacijama sa građanima i zainteresovanom javnošću od 17. jula, koji je objavljen na veb stranici Skupštine Glavnog grada. Imajući u vidu dostavljene informacije, uvažavajući član 177 i 182 Zakona o lokalnoj samoupravi Ministarstvu javne uprave potrebno je dostaviti informaciju koja će sadržati sve podatke o javnom pozivu za učešće u konsultacijama sa građanima i zainteresovanom javnošću od 17. jula, koji je objavljen na veb stranici Skupštine, kao i sve akte koji se odnose na objavljivanje i sprovođenje ovog javnog poziva. Traženo je potrebno dostaviti u što kraćem roku, a najkasnije do 17. septembra", piše u zahtjevu za dostavljanje informacija koji je potpisao ministar Maraš Dukaj.

Konsultacije u Skupštini Glavnog grada koje će ministarstvo kontrolisati počele su 22. i 23. jula, a organizovao ih je predsjednik parlamenta Srđan Perić uz učešće službe Skupštine, a uoči sjednice parlamenta 29. jula. Takav način uključivanja građana u rad parlamenta ne poznaje statut i poslovnik kojim se precizno reguliše djelovanje predstavničkog doma građana. Nakon tih spornih konsultacija Perić je zakazao nove koje su održane 9. septembra uoči zasijedanja koje je zakazano za 16. septembar. Konsultacije se prenose direktno na zvaničnom kanalu Skupštine grada, a prve i na lokalno javnom emiteru RTV Podgorica.