Nakon što prijedlog za novo imenovanje Milić nije dobio većinu, Perić je za „Dan“ kazao da će biti preduzeti koraci predviđeni poslovnikom.

Izvor: Skupština glavnog grada

Nakon što odbornici nijesu podržali prijedlog da Jelena Milić nastavi da obavlja funkciju v.d. sekretarke Skupštine Glavnog grada, gradski parlament će od sjutra ostati bez rukovodioca skupštinske službe, prenosi Dan.

Milić je prvi v.d. mandat dobila u martu, dok je na sjednici 16. septembra izostala potrebna podrška za novi mandat. Prijedlog predsjednika Skupštine Glavnog grada Srđana Perića podržalo je osam odbornika iz Preokreta, Pokreta za Podgoricu, DNP-a i Nove. Protiv je glasalo 19 odbornika, uglavnom iz DPS-a, dok je 16 bilo uzdržano. Među uzdržanima su, kako navodi „Dan“, uglavnom bili odbornici partija koje podržavaju izvršnu vlast.

Nakon što prijedlog za novo imenovanje Milić nije dobio većinu, Perić je za „Dan“ kazao da će biti preduzeti koraci predviđeni poslovnikom.

„Nakon neizglasavanja predloga da Jelena Milić bude imenovana za v.d. sekretarku gradskog parlamenta grada preduzeću korake koje predviđa poslovnik i o aktivnostima u tom pravcu će odbornici, kao i javnost, biti blagovoremeno informisani“, saopštio je Perić.

Upitan kako će u međuvremenu funkcionisati Skupština Glavnog grada i da li bi moglo biti dovedeno u pitanje održavanje posebne sjednice zakazane za 1. oktobar, Perić je podsjetio da je već pokrenut postupak za izbor sekretara sa punim mandatom.

„Blagovremeno sam inicirao raspisivanje, odnosno objavljivanje javnog konkursa za izbor sekretara/ke Skupštine Glavnog grada. Da nije bilo početnih opstrukcija u tom procesu, već bismo imali taj proces zaokružen. Kako bilo, konkurs je sada u toku“, kazao je Perić.

On je objasnio da je, zbog potrebe da Skupština nastavi da funkcioniše bez zastoja, predložio da Milić bude ponovo imenovana za v.d. sekretarke do okončanja postupka izbora sekretara sa punim mandatom.

„Milić je iz reda zaposlenih, a jedina je prihvatila u konsultacijama koje su prethodile tome da bude predložena. Podsjetiću da je prije pola godine ona dobila jednoglasnu podršku i vlasti i opozicije. Više puta sam naglasio, a to ponavljam i ovom prilikom, da sam sa dodadašnjom seketarkom, kao i cijelom skupštinskom službom, imao korektnu saradnju“, naveo je predsjednik Skupštine Glavnog grada.

Konkurs za izbor sekretara sa punim mandatom bio je u julu pred Odborom za izbor i imenovanja, ali tada nije dobio podršku većine. Kao razlog je navedeno da sadašnji skupštinski saziv ima mandat do juna naredne godine, zbog čega, prema tom stavu, nije bilo svrsishodno birati sekretara čiji mandat traje pet godina, piše Dan.

Odbor je krajem avgusta promijenio stav i raspisao konkurs, nakon što je ukazano da se zakonske obaveze u vezi sa izborom sekretara ne mogu odlagati.