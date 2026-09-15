Pejzažne arhitekte će, sagledati prostor i ponuditi najbolje rješenje, sa idejom da se postojeći prostor oplemeni zelenilom, uređenim površinama i sadržajem koji će doprinijeti ambijentu Rimskog trga.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, zajedno sa saradnicima, obišao je Rimski trg, na poziv mještana i vlasnika ugostiteljskih objekata, kako bi se sagledalo najbolje rješenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koja je već izvjesno vrijeme van funkcije, saopšteno je iz gradske uprave na društvenim mrežama.

“Umjesto obnove postojeće fontane, razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje, sa posebnim akcentom na bezbjednost djece i kvalitet javnog prostora”, istakli su.

Pejzažne arhitekte će, kako su pojasnili, sagledati prostor i ponuditi najbolje rješenje, sa idejom da se postojeći prostor oplemeni zelenilom, uređenim površinama i sadržajem koji će doprinijeti ambijentu Rimskog trga.

“Zajedno sa građanima do kvalitetnijih i bezbjednijih javnih prostora”, zaključili su.