Košarkaški klub Budućnost Voli održao je tradicionalnu „Plavu noć“, događaj na kojem su predstavljeni igrači i stručni štab za predstojeću sezonu, svega tri dana prije premijernog meča u ABA ligi protiv Cibone u „Morači“.

Izvor: KK Budućnost Voli

Ovogodišnje izdanje održano je na Imanju Knjaz, a prisustvovali su brojni gosti, među kojima i premijer Crne Gore Milojko Spajić, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, predstavnici sponzora i prijatelji kluba.

Predsjednik Upravnog odbora Budućnosti Voli Dragan Bokan poručio je da je podgorički klub mnogo više od sportskog kolektiva.

„Budućnost Voli je simbol Podgorice i Crne Gore. Klub koji decenijama okuplja ljude oko iste boje, iste emocije i iste želje – da budemo najbolji što možemo“, rekao je Bokan.

On je naglasio da klub u novu sezonu ulazi uz podršku brojnih partnera, među kojima su Vlada Crne Gore, Monteput i Aerodromi Crne Gore.

„Biti na čelu Upravnog odbora Budućnosti za mene je velika čast, velika obaveza, veliki ponos i velika emocija“, kazao je Bokan, koji je posebno poželio dobrodošlicu novim članovima Upravnog odbora Roku Toliću i Aleksandru Špadijeru.

Prvi čovjek „plavih“ istakao je i posebnu ulogu koju Budućnost ima u crnogorskom društvu.

„Budućnost povezuje. Ona spaja ljude različitih uvjerenja, generacija i životnih puteva. Na našim tribinama nema podjela. Tamo nijesmo različiti, svi smo jedan tim“, poručio je Bokan.

Na kraju obraćanja poželio je ekipi uspješnu sezonu, uz poruku: „Neka bude plava. Neka bude pobjednička. Srećno, Budućnost Voli!“

Prisutnima se obratio i premijer Milojko Spajić, koji je naglasio da je značaj Budućnosti odavno prevazišao sportske okvire.

Izvor: KK Budućnost Voli

„Budućnost je dugo jedan od naših pravih ambasadora, koji često gradi sliku o Crnoj Gori kao uspješnoj državi u glavama ljudi širom Evrope“, rekao je Spajić.

On je poručio da će država nastaviti da pruža podršku klubu.

„Zato je Vlada Crne Gore uz vas, kako biste imali uslove da ispunite svoja i očekivanja svih navijača Budućnosti“, kazao je Spajić.

Premijer je istakao da uspjeh jednog kluba ne čine samo pobjede i trofeji.

„Kada država ulaže u sport, ne ulaže samo u rezultate. Ulaže u perspektivu naše djece. Ulaže u to da imaju uzore, imaju san, imaju čemu da teže“, rekao je Spajić.

Mujović je kazao da je projekat košarkaškog kluba Budućnost skup i luksuzan, ali da Podgorica, kao lokomotiva razvoja Crne Gore, treba da ima sportske kolektive koji predstavljaju grad na evropskom nivou.

Izvor: KK Budućnost Voli

„Mnogi će reći: što će nam pojačanja i ljudi sa strane, zašto se ne oslonimo na našu djecu i borimo da dominiramo na crnogorskoj sceni“, rekao je Mujović.

On je naveo da će biti i onih koji smatraju da bi novac trebalo usmjeriti na druge svrhe.

„Mnogi će reći da taj novac iskoristimo u druge svrhe, ali treba da znamo da je Podgorica lokomotiva razvoja Crne Gore“, poručio je Mujović.

Budućnost novu sezonu dočekuje sa visokim ambicijama nakon prošlogodišnjeg plasmana u polufinale ABA lige. Jedan od glavnih aduta podgoričkog tima mogao bi da bude kontinuitet, jer je okosnica ekipe ostala na okupu.

Trener Andrej Žakelj nastavlja rad na klupi, a dres Budućnosti i ove sezone nosiće Flečer Medi, Andrija Slavković, Kevin Ferel, Đorđije Jovanović, Džuvan Morgan, Oleksander Kovliar, Džeri Butsijel i Aksel Butej.

Tokom ljeta stigla su i značajna pojačanja – Ajverson Molinar, Emir Hadžibegović, Džastin Smit, Marijal Šajok i Stefan Đorđević, pa stručni štab vjeruje da će ekipa biti konkurentna u borbi za najviše domete.

Dodatni razlog za optimizam predstavljaju i rezultati sa priprema, koje je Budućnost završila bez poraza.

Prvi zvanični ispit slijedi u petak od 18 časova, kada će „plavi“ u dvorani „Morača“ ugostiti povratnika u ABA ligu, zagrebačku Cibonu.