Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović sa saradnicima obišao je danas početak pripremnih radova na asfaltiranju prstena oko Kučkih Korita, javlja Pobjeda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Riječ je o dionici dugoj oko 2,5 kilometra, koja prolazi pored karaule i crkve, a vrijednost radova iznosi oko 500.000 eura.

Mujović je istakao da je riječ o veoma važnom dijelu Podgorice, koji je posljednjih godina postao turistički atraktivan, ali i sve naseljeniji.

„Postojale su tenzije oko izgradnje ovog puta i drago mi je da su te tenzije splasnule i da ih više nema. Prije svega, ovaj put treba da bude put zajedništva i nastavka dobrosusjedskih odnosa lokalnog stanovništva sa ljudima u Opštini Tuzi, sa tuškim katunima. To je ono najvažnije. Ovaj put treba da spaja, da donese dobro, a ne da vodi u svađe i podjele“, poručio je Mujović, prenosi RTV PG.

On je kazao da su nemile scene kojima smo svjedočili poziv da se konačno riješi pitanje razgraničenja između Glavnog grada Podgorice i Opštine Tuzi.

„Tu nam je potrebna podrška sa državnog nivoa. To je nešto što treba da uradimo što je moguće brže, kako bi se ove stvari preduprijedile i kako u budućnosti ne bi dolazilo do neprijatnih situacija“, kazao je gradonačelnik Podgorice.

Mujović je najavio da će radovi biti nastavljeni, uz ocjenu da svaki dio Podgorice zaslužuje ravnomjeran razvoj.

„Nastavićemo sa radom, nastavljamo da razvijamo podjednako svaki dio Podgorice. Preduzeće Putevi nastojaće da u roku od mjesec dana, ukoliko nas vremenski uslovi posluže, završi ovu dionicu. Tu ćemo možda uraditi i neke dodatne radove“, rekao je Mujović, javlja Pobjeda.

On je poručio da se Podgorica ne završava u gradskom jezgru, već da svaki njen dio treba da bude obuhvaćen razvojnim planovima.

„Centar Podgorice je i na Kučkim koritima i svaki dio Podgorice zaslužuje da se razvija“, zaključio je Mujović.