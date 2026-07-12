Dok traju radovi na obnovi Parka Ivana Milutinovića, iz preduzeća upozoravaju da velika sredstva odlaze na sanaciju uništenog parkovskog mobilijara

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradsko preduzeće Zelenilo svakodnevno održava i navodnjava javne zelene površine u Podgorici zbog visokih ljetnjih temperatura, ali upozorava da im veliki problem predstavlja sve učestaliji vandalizam, prenosi RTV Podgorica.

Kako je za RTV Podgorica kazala Milica Vukčević iz preduzeća „Zelenilo“, u toku je rekonstrukcija Parka Ivana Milutinovića, gdje se trenutno izvode građevinski radovi na izgradnji šetnih staza, nakon čega slijedi pejzažno uređenje.

„U ovom parku biće posađena 91 odrasla sadnica drveća, ukrasno žbunje i sezonsko cvijeće. Biće ugrađen i novi hidrosistem kako bi biljke i tokom ljetnjih mjeseci imale dovoljne količine vode“, rekla je Vukčević.

Istovremeno, iz preduzeća upozoravaju da gotovo svakodnevno dobijaju prijave građana o oštećenom parkovskom mobilijaru. Posljednji slučaj vandalizma zabilježen je u park-šumi Tološi, gdje je zapaljena jedna od klupa.

„Možemo slobodno reći da se na godišnjem nivou za sredstva utrošena na sanaciju vandalizma može izgraditi potpuno nova zelena površina sa dječijim igralištem, pa čak i manji park. Nažalost, prinuđeni smo da stalno saniramo posljedice vandalizma“, istakla je Vukčević.

Iz „Zelenila“ navode da tokom ljeta pojačanim intenzitetom održavaju parkove, zelene površine uz saobraćajnice, kružne tokove i dječija igrališta kako bi očuvali gradsko zelenilo uprkos visokim temperaturama.