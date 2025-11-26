U periodu od 1. januara do 20. novembra 2025. godine, podgoričko preduzeće „Zelenilo“ je zabilježilo ukupno 2.688 poziva građana. To su za Portal RTV Podgorica kazali iz GP “Zelenilo”.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Oni su kazali da sanacija štete prouzrokovana vandalizmom iziskuje mnogo vremena i sredstava, koja se mjere u desetinama hiljada eura.

„Dinamika rješavanja zahtjeva primljenih putem „Zelene linije“ zavisi od njihove prirode: pojedine intervencije poput davanja informacija ili jednostavnijih intervencija realizuju se odmah, dok se sezonski poslovi, poput orezivanja ili sadnje, mogu izvršavati samo u tačno određenim periodima godine (sezonski poslovi). Kada je riječ o hitnim situacijama, naša stručna ekipa reaguje promptno, izlazi na teren i rješava problem u najkraćem mogućem roku“, istakli su iz Zelenila, prenosi RTV Podgorica.

Kada je u pitanju planiranje i izgradnja novih parkovskih površina i dječijih igrališta, iz tog preduzeća su kazali da su u obavezi da djeluju u skladu sa važećim planskim dokumentima PUP-a i DUP-a.

„Ovi dokumenti jasno definišu namjenu prostora, te je formiranje zelene površine moguće samo tamo gdje je to planski dozvoljeno. Cilj kojem smo potpuno posvećeni jeste da u svim dijelovima grada obezbijedimo što više funkcionalnih, modernih i pristupačnih javnih zelenih površina koje će biti prilagođene svim generacijama“, naveli su.

Iz Zelenila ističu da gotovo svakodnevno apeluju na građane da se odgovorno odnose prema javnim zelenim površinama.

„Maltene svako naše javno obraćanje uključuje poruku o šteti koju vandalizam nanosi, kako samim prostorima, tako i budžetu, a time i kvalitetu života svih nas. Treba naglasiti da identifikacija i procesuiranje počinilaca nije u nadležnosti „Zelenila“, što predstavlja ograničenje u borbi protiv ovakvog ponašanja. Ipak, djelujemo proaktivno, pa smo osim javnih apela, organizovali edukativne radionice za najmlađe, kroz koje djecu upoznajemo sa značajem zelenih površina i zaštiti životne sredine. Reakcije, kako mališana, tako i školskog osoblja su veoma podsticajne“, istakli su.

Govoreći o vandalizmu, iz tog preduzeća su kazali da neodgovorno ponašanje pojedinaca iziskuje mnogo vremena i sredstava za sanaciju štete.

„Vandalizam ne pogađa samo parkovski mobilijar, već su njegove posljedice vidljive i na travnjacima, hidrosistemima, sadnicama drveća, cvjetnjacima i brojnim drugim sadržajima. Na godišnjem nivou, sanacija posljedica vandalizma iziskuje puno vremena i sredstava da bi se, umjesto otklanjanja posljedica, mogla izgraditi nova parkovska površina, novi drvored ili dječije igralište. U zavisnosti od godine troškovi variraju, a kreću se u rasponu od više desetina hiljada eura, što jasno govori o razmjerama problema“, naglasili su iz Zelenila, javlja RTV Podgorica.

Takođe, iz Zelenila navode da su posvećeni nabavci i modernizaciji mehanizacije, sa ciljem poboljšanja efikasnosti rada, ali i, kako kažu, olakšanja rada na svakodnevnim zadacima ekipa na terenu.

„U skladu sa budžetskim mogućnostima, iz godine u godinu vrši se nabavka nove opreme. Tokom 2025. godine nabavljeni su mini-bager i novo kombi vozilo, a uskoro očekujemo isporuku traktora sa priključcima i transportnog vozila za građevinske mašine sa dodatnom opremom. Nakon usvajanja budžeta za 2026. godinu, biće definisane i naredne nabavke, čime nastavljamo trend osavremenjivanja i unapređenja kvaliteta rada i pružanja usluga“, zaključili su iz tog gradskog preduzeća.