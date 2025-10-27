Nakon nemilog događaja koji se sinoć dogodio u Podgorici, u kojem su turski državljani nožem napali tri mladića na Zabjelu, od kojih je jedan zadobio tjelesne povrede, u glavnom gradu je zavladao opšti haos i revolt građana.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Bojkot je izgleda prerastao u vandalizam, vođen revoltom građana, pa je jednom turskom državljaninu uništen lokal u centru Podgorice.

Sinoć je i zapaljen automobil drugog turskog državljanina, na auto-placu na Zabjelu, javljaju Vijesti. Vatra se u požarnapadu, srećom, nije raširila na ostale automobile na placu.

Podsjećamo da je policija sinoć privela 45 turskih državljana, među njima i dvojicu osumnjičenih za ranjavanje mladića, koje su lišili slobode.

Zbog narušene bezbjednosti i šoka koji je izazvao incident, građani su burno reagovali, a bojkot se ubrzano širi, pridružili su mu se brojni ugostitelji i stanodavci.

Počelo je gašenje Glovo aparata, s obzirom na to da većinu zaposlenih u toj kompaniji čine turski državljani. Pojedini stanodavci takođe su počeli da raskidaju ugovore sa njima koji su boravili u njihovim stanovima.