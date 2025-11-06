Za Ružića je glasalo četiri od šest prisutnih članova Upravnog odbora, dok su dva bila udržana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) je na današnjoj sjednici izabrao stomatologa Aleksandra Ružića za vršioca dužnosti (v.d.) direktora, saznaju "Vijesti".

Ranije danas, funkcije direktora razriješen je Vuk Kadić, koji je najavio da će, nakon dobijanja odluke, podnijeti tužbu Upravnom sudu i krivičnu prijavu protiv predsjednika Upravnog odbora Marka Tomaševića i njegove zamjenice Milene Roganović.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, za smjenu Kadića je glasalo četiri od sedam članova Upravnog odbora FZO.

Članovi koji su glasali za Kadićevu smjenu zastupaju interese Vlade.

Izvori Vijesti tvrde da je jedan član UO bio protiv, jedan uzdržan, dok jedan nije ni došao na sjednicu, na kojoj se raspravljalo o smjeni direktora.