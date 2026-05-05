Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na današnjoj sjednici odlučio je poštujući odluku Upravnog suda da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da predstaje da važi v.d. mandat Aleksandru Ružiću.

Kako je za CdM saopštio Amer Ramusović, portparol FZO u skladu sa presudom Upravnog suda, Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje donio je odluku o pokretanju disciplinskog postupka Državnoj disciplinskoj komisiji za težu povredu radne obaveze dr Vuka Kadića, koja podrazumijeva prekoračenje službenih obaveza.

“Takođe, Upravni odbor konstatovao je da presuda Upravnog suda nije cijenila zakonitost smjene direktora dr Vuka Kadića, nego proceduru postupka razrješenja”, saopšteno je iz FZO.