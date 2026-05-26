Bez podrške za Lidiju Martinović i Stevana Gajevića, odloženo formiranje važnog nezavisnog tijela

Skupština Crne Gore ni danas nije dala podršku Lidiji Martinović i Stevanu Gajeviću za članstvo u Fiskalnom savjetu, čime je ponovo odložen proces njegovog formiranja, prenosi CDM.

Kandidate je sredinom maja predložio Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, ali nijesu dobili potrebnu većinu glasova poslanika.

Fiskalni savjet predstavlja nezavisno tijelo zaduženo za praćenje fiskalne politike, analizu javnih finansija i davanje preporuka za unapređenje budžetske discipline, prenosi CDM.

Kako se navodi, formiranje tog tijela važno je i u kontekstu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 17, koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku.

Iz Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori ranije su poručili da je proces formiranja Fiskalnog savjeta potrebno što prije završiti, prenosi CDM.