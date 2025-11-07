Upravni odbor je kako ističu radio u izuzetno teškim i stresnim okolnostima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore je na sjednici održanoj 6. novembra donio odluku o razrješenju direktora Vuka Kadića zbog grubog i svjesnog kršenja zakona, a u vezi sa potpisivanjem ugovora sa inostranim zdravstvenim ustanovama bez saglasnosti Ministarstva zdravlja. Radili smo po zakonu i u interesu države i građana, rečeno je iz Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje.

Upravni odbor je kako ističu radio u izuzetno teškim i stresnim okolnostima.

“Umjesto saradnje, suočavali smo se sa opstrukcijama, pritiscima, prijetnjama i targetiranjem članova Upravnog odbora kako putem poslovne korespondencije tako i putem pojedinih medija. Građani treba da znaju: iza bučnih izjava i političkih optužbi stoji jednostavna istina – direktor Fonda je svjesno kršio zakon i mora da odgovara za to”, naveli su iz UO Fonda, prenosi Pobjeda.

Upravni odbor, poručuju, radio je po zakonu i u interesu države i njenih građana, te su stoga za “razrješenje dr Kadića glasala četiri od šest prisutnih članova Upravnog odbora.”

“Uzdržan je bio predstavnik Sindikata, protiv je glasao član Upravnog odbora iz reda zaposlenih (blizak saradnik dr Kadića iz političkih angažmana) – dok predstavnik Unije poslodavaca nije prisustvovao jučerašnjoj sjednici. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore je zbog specifičnosti situacije, a u cilju obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja Fonda promptno donio odluku o postavljanju za v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje doktora stomatologije Aleksandra Ružića do imenovanja direktora u skladu sa procedurom propisanom zakonom”, ističu.