Bivši direktor FZO je istakao da nije fond taj koji šalje pacijente na liječenje u inostranstvo, već da to rade konzilijumi.

Izvor: Facebook

Bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Vuk Kadić kazao je da će sjutra podnijeti kriivčnu prijavu protiv predsjednika Upravnog odbora (UO) Marka Tomaševića i njegove zamjenice Milene Roganović zbog toga što nijesu poštovali procedure prilikom njegove smjene.

On je u emisiji "Reflektor" na TV Vijesti optužio ministra zdravlja Vojislava Šimuna da stoji iza svega, dok je Milena Popović Samardžić, predsjednica Sindikata doktora medicine, kazala da su ona i njeni saradnici progonjeni od 2020. godine i smjene vlasti.

"Advokati su to već pripremili, sjutra ću podnijeti krivičnu prijavu protiv članova Upravnog odbora, odnosno prvenstveno predsjednika UO i njegove zamjenice i naravno podnijeću tužbu i Upravnom sudu i Osnovnom sudu i svim instancama za koje advokati procijene da je neophodno. Krivičnu prijavu podnosim upravo zato što su njih dvoje - ekonomista po struci i neurohirurg -kako i samo tvrde, nedvosmisleno utvrdili da sam ja prekršio zakon i na neki način prekoračio ovlašćenja i nanio neku štetu državi. Znači, njih dvoje su to utvrdili. Isto tako su mogli da utvrde da sam kriv za početak rata u Ukrajini, da sam kriv za ubistvo nekoga ili nešto treće. Toliki je apsurd svega toga. jer su oni rekli: kriv si, izjasni se, a mi smo odluku već donijeli. Postoje naravno instance koje određuju to da li je neko kriv ili nije, pa se na osnovu mišljenja tih instanci donosi neka odluka... Ja sam ih upozorio da to ne mogu da rade na taj način, jer UO nije nadzorni organ. Zakon tačno kaže pod kojim uslovima i ko to može da utvrdi. U ovom slučaju radi se o Državnoj disciplinskoj komisiji kojoj se oni nikad nisu obratili. Čak ni Ministarstvo zdravlja do dana današnjeg nije dalo nikakvo mišljenje", istakao je Kadić.

Na pitanje vidi li pečat ministra zdravlja iza svega on je odgovorio potvrdno.

"Apsolutno. Ministar zdravlja je najodgovornija osoba u zdravstvu, ništa ne može da prođe, a da on na neki način ne bude upoznat ili povezan sa tim. S obzirom da su oba člana koje sam naveo članovi PES-a, logika je sasvim jasna iz koje kuhinje je sve to pokrenuto i koji su razlozi. Zato što je to jedna politička priča, sa željom da na mjesto direktora Fonda dođe partijski čovjek... Nisam ja jedini primjer, primjeri su i ostali direktori zdravstvenih ustanova koji su smijenjeni u posljednje dvije godine koji ne pripadaju nekoj partiji", kazao je Kadić.

Bivši direktor FZO je istakao da nije fond taj koji šalje pacijente na liječenje u inostranstvo, već da to rade konzilijumi.

"Ugovor je bitno imati zbog kontinuitteta, da bi pacijenti mogli da nesmetano odlaze u kontinuitetu. Ugovori koje dio UO problematizuje su ugovori koji su potpisani 2006. i koji su zatim obnavljani", objasnio je Kadić.

On je kazao da se tri hiljade pacijenata godišnje iz Crne Gore šalje na liječenje u inostranstvo, od čega dvije hiljade u Srbiju

Kazao je da je pitanje za širu javnost zašto se to desilo baš sad, pogotovo jer je, kako tvrdi, najavio da će do kraja kalendarske godine podnijeti ostavku.

"Iz ličnog razloga, jer mi privatne obaveze neće dozvoljavati da budem u Crnoj Gori određeni period", dodao je Kadić.

On je sebe opisao kao nestranačku ličnost, iako je predvodio listu Pokreta Naprijed na posljednjim lokalnim izborima u Podgorici. Tu listu je okarakterisao kao građansku, a na pitanje novinarke da li je taj pokret i dalje na okupu nije dao konkretan odgovor.

"Mi smo privatno na okupu, s obzirom da je to bila takva lista prijatelja, kumova, rođaka, komšija... Ima li taj pokret političku budućnost? Vidjećemo...", kazao je Kadić.