Izvor: PROMO/Ministarstvo prosvjete

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ukazao je da JPU "Đina Vrbica" u Podgorici nije obezbijedila rad tokom pravoslavnih vjerskih praznika – Velikog petka (18. april) i drugog dana Vaskrsa (21. april) 2025. godine. Zaštitnik napominje da su ovakvim postupkom djeca čiji roditelji rade za vrijeme praznika ili ne obilježavaju Vaskrs bila onemogućena u ostvarivanju prava na predškolsko obrazovanje i boravak u ustanovi, što je zakonom garantovano.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u svom izjašnjenju navelo da JPU “Đina Vrbica” nije primila nijedan zvanični zahtjev roditelja za rad tokom praznika.

Zaštitnik ističe da ovo ne oslobađa ustanovu odgovornosti, jer je svaka predškolska ustanova dužna da organizuje vršenje svojih funkcija – obrazovno-vaspitnog rada – i tokom vjerskih praznika.

“U slučaju da zaposleni žele da obilježe svoj praznik, dužni su obavijestiti upravu unaprijed, čime menadžment može planirati dežurstvo i osigurati rad ustanova”, navodi se u izvještaju.

Zaštitnik naglašava da izgovor da djeca “ne bi smjela mijenjati vaspitače ili prostorije” ne opravdava nepoštovanje zakona.

“Ustanove su dužne da obezbijede kontinuitet obrazovno-vaspitnog rada, osim tokom državnih praznika, kada je rad neradni dan”, ukazuje Zaštitnik.

Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija naloženo je da preduzme sve mjere kako bi javne predškolske ustanove poštovale zakonske propise i osigurale rad tokom svih vjerskih praznika, uz poštovanje prava zaposlenih.