Žena je podnijela krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu protiv bivšeg supruga zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja njihove maloljetne kćerke.

Izvor: Profimedia

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore utvrdio je da Osnovno državno tužilaštvo nije blagovremeno odlučilo o krivičnoj prijavi podnijeloj 11. februara 2025. godine zbog sumnje na zapuštanje i zlostavljanje maloljetne kćerke. Zaštitnik je preporučio da tužilaštvo bez odlaganja donese odluku i preduzme sve neophodne radnje.

U prijavi je navela da do danas nije obaviještena o toku postupka, da je zakonska obaveza tužilaštva da u roku od tri mjeseca od dana prijema, donese odluku, a u složenijim predmetima najkasnije u roku od šest mjeseci; da smatra da se ne radi o složenom predmetu koji bi iziskivao tako dugo trajanje, a pritom je oštećeno lice dijete, što nalaže posebnu hitnost u postupanju.

Smatra da su nedonošenjem odluke od strane tužilaštva povrijeđena prava djeteta i njena prava kao stranke u postupku.

Zaštitnik ljudskih prava je pokrenuo ispitni postupak i dobio izjašnjenje tužilaštva, u kojem se navodi da su preduzete određene radnje: saslušani su osumnjičeni i svjedoci, pribavljeni su izvod iz kaznene evidencije i podaci Centra za socijalni rad, te spisi parničnog postupka Osnovnog suda koji se vodi radi izmjene odluke o viđanju djeteta.

Iako su aktivnosti preduzete, odluka o krivičnoj prijavi još nije donijeta, što Zaštitnik ocjenjuje kao povredu prava djeteta i prava oštećene kao stranke u postupku, prenosi CdM.

“Prema relevantnim zakonima, uključujući Zakon o krivičnom postupku, Konvenciju o pravima djeteta UN-a i Porodični zakon Crne Gore, postupci koji se tiču djece moraju se voditi hitno i u najboljem interesu djeteta”, navodi se, izmeu ostalog, u mišljenju Zaštitnika.

Zaštitnik posebno ističe da predmet ne spada u složene slučajeve koji opravdavaju produženje roka, te podsjeća da su nadležni tužioci obavezni da preduzimaju sve radnje objektivno i sa dužnom pažnjom.