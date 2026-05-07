Izvor: MONDO

Postupak pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje Bar, koji je pokrenut još 2005. godine, ni nakon skoro 20 godina nije okončan, a u periodu dužem od 13 godina nije bilo procesnih radnji, utvrdio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, konstatujući povredu prava na suđenje u razumnom roku.

U ispitnom postupku po pritužbi advokatice, Zaštitnik je ocijenio da su navodi podnositeljke osnovani, imajući u vidu dug period nepostupanja nadležnog organa i izostanak bilo kakvog izjašnjenja Komisije uprkos urgencijama, prenosi CdM.

„Polazeći od utvrđenih činjenica i okolnosti slučaja, Zaštitnik je utvrdio da je postupak pokrenut 2005. godine i da do danas nije okončan, dok u periodu dužem od 13 godina nije bilo procesnih aktivnosti“, navedeno je u mišljenju.

Prema spisima predmeta, posljednja procesna radnja preduzeta je 2012. godine, kada je naložena dopuna nalaza vještaka geodetske struke, dok je nakon toga predmet ostao bez daljeg postupanja. Takođe, Komisija nije dostavila ni izjašnjenje Zaštitniku, iako je to od nje više puta traženo, piše CdM

Podnositeljka pritužbe je ukazala da je dugotrajnim nepostupanjem povrijeđeno njeno pravo garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 32 Ustava Crne Gore, što je Ombudsman i prihvatio.

Zaštitnik je posebno naglasio da se u ovakvim predmetima, koji se odnose na imovinska prava, zahtijeva „naročito ažurno i efikasno postupanje“, jer svako odugovlačenje direktno utiče na pravnu sigurnost građana.

„Ne može se zaključiti da je predmet bio naročito složen, niti da bi eventualna složenost mogla opravdati činjenicu da u postupku koji traje gotovo dvije decenije nije bilo procesnih radnji u periodu dužem od 13 godina“, ocijenjeno je u mišljenju.

Ombudsman je zaključio da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku i ukazao da takva praksa može dovesti i do pokretanja postupaka za odgovornost države i naknadu štete.

Komisiji za povraćaj i obeštećenje Bar upućene su preporuke da bez odlaganja okonča predmet, obezbijedi efikasnost i ažurnost u radu, te da ubuduće blagovremeno postupa po zahtjevima Zaštitnika, prenosi CdM.

Komisija je obavezana da u roku od 30 dana dostavi izvještaj o preduzetim radnjama na izvršenju preporuka.