Asocijacija “Spektra” tvrdi da su sporne objave sekretarke Posebnog kluba poslanika govor mržnje, dok Bulatović odbacuje optužbe

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore formirao je predmet po pritužbi koju je protiv Marice Bulatović, sekretarke Posebnog kluba poslanika u Skupštini Crne Gore, podnijela Asocijacija “Spektra”, potvrđeno je za Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, pritužba se odnosi na navode da je Bulatović prekršila Zakon o zabrani diskriminacije, Etički kodeks državnih službenika i Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Prema informacijama koje prenose Vijesti, iz “Spektre” su protiv nje podnijeli i krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje na krivično djelo rasna i druga diskriminacija.

Iz tog tužilaštva, kako navode Vijesti, nijesu odgovorili na pitanja novinara.

“Spektra” je, kako prenose Vijesti, tražila i od Posebnog kluba poslanika da pokrene disciplinski postupak protiv Bulatović pred nadležnom komisijom Skupštine, ali iz parlamenta nije stigao odgovor.

U međuvremenu, Bulatović je odbacila optužbe i navela da se radi o, kako je kazala, “zlonamjernim tvrdnjama”, prenose Vijesti.

Ona je istakla da se ona i podnosioci prijave nalaze na “suprotnim stranama”, te dodala da ne prihvata njihove stavove i uvjerenja.

Kako prenose Vijesti, cijeli slučaj je pokrenut nakon što je Bulatović na društvenoj mreži Facebook komentarisala objavu aktiviste “Spektre” Jovana Ulićevića, u kojoj se govorilo o LGBTQ temama i najavi usvajanja Zakona o samoodređenju.

Ulićević je, između ostalog, komentarisao kulturne događaje i političke najave vezane za prava transrodnih osoba, što je izazvalo reakciju Bulatović.

Ona je, prema navodima iz prijave koje prenose Vijesti, napisala da se takav zakon neće usvojiti u Crnoj Gori, uz oštre kvalifikacije i poruku da se takve vrijednosti ne treba širiti u društvu.

“Spektra” u prijavi tvrdi da takve objave predstavljaju govor mržnje i diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta, prenose Vijesti, navodeći i da sporna objava nije uklonjena uprkos uvredljivim komentarima drugih korisnika.

Takođe se ističe i da je objava postavljena tokom radnog vremena, zbog čega se, prema navodima “Spektre”, može postaviti pitanje kršenja radnih obaveza, prenose Vijesti.

Bulatović je, s druge strane, kazala da ona nije službenica Skupštine Crne Gore i ponovila svoje protivljenje predloženom zakonu o samoodređenju, navode Vijesti.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ranije je pripremilo Nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, koji je dio evropskih integracionih obaveza Crne Gore.

Kako podsjeća portal Vijesti, iz “Spektre” su više puta ukazivali da je usvajanje tog zakona obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i pitanje osnovnih prava transrodnih osoba.

Oni su ranije upozoravali da transrodne osobe u Crnoj Gori i dalje prolaze kroz dug i administrativno zahtjevan proces usklađivanja dokumenata sa rodnim identitetom.