Mujović najavio moderan gradski trg sa kulturnim sadržajima i tri podzemne etaže za parking

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je da se do kraja godine očekuje početak rekonstrukcije Trga Božane Vučinić, u skladu sa ugovorom potpisanim sa izvođačem radova, prenosi portal CDM.

Kako je Mujović saopštio na Instagramu, temeljna rekonstrukcija trga, koji obuhvata površinu od 7.523 kvadratna metra, ima za cilj stvaranje kvalitetnijeg, uređenijeg i življeg gradskog centra.

Prema njegovim riječima, novi trg biće prostor okupljanja građana, otvorenih dijaloga, ali i mjesto za kulturno-društvene, umjetničke, zanatske i turističke sadržaje.

“Trg će biti mjesto okupljanja, otvorenih dijaloga, kulturno-društvenih, umjetničkih, zanatskih i turističkih sadržaja”, naveo je Mujović.

Portal CDM prenosi i da je projektom predviđena izgradnja podzemne garaže sa tri etaže, koja bi trebalo da doprinese rješavanju problema parkiranja u centru Podgorice.

“Ispod trga je predviđena garaža sa tri etaže, koja doprinosi rješavanju problema parkiranja u centru grada”, istakao je Mujović.

On je pojasnio da je planirano da se saobraćaj vozila odvija obodom trga, dok će pristup unutrašnjem dijelu biti dozvoljen isključivo službenim, dostavnim i interventnim vozilima.

Realizacijom projekta, Trg Božane Vučinić biće oblikovan kao jedinstvena urbana cjelina koja će, kako je saopšteno, istovremeno odgovoriti na funkcionalne potrebe centra grada i unaprijediti kvalitet javnog prostora za građane.

Iz Glavni grad Podgorica ranije je saopšteno da je procijenjena vrijednost projekta 14,7 miliona eura.