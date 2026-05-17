Srpski košarkaš Nikola Jokić neće ponijeti četvrto priznanje za MVP-ja NBA lige.

Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander osvojio je titulu za najkorisnijeg igrača u sezoni 2025/26! Tako je srpski as Nikola Jokić ostao praznih šaka nakon istorijske sezone, što se tiče individualnog učinka, ali je timski uspjeh ponovo izostao...

As Oklahome je tako osvojio drugu uzastopnu nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige, postavši 14. igrač u istoriji koji je osvojio dvije uzastopne nagrade za najkorisnijeg igrača, prenio je ESPN.

Breaking: Oklahoma City Thunder's Shai Gilgeous-Alexander has won his second consecutive NBA Most Valuable Player award, becoming the 14th player in league history to win back-to-back MVPs, multiple sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania)May 17, 2026

Šej Gildžus-Aleksander regularni dio sezone završio je sa prosjekom od 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija, uz 55,3 odsto šuta iz igre.

Sa druge strane, statistika Nikola Jokić bila je na nivou prosječnog tripl-dabla – 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, uz 56,9 odsto šuta iz igre.

Novo priznanje za Šeja nije iznenađenje, jer Oklahoma City Thunder i ove sezone važi za glavnog favorita za osvajanje NBA lige, a Kanađaninu se ne može osporiti liderska uloga.

Možda bi situacija bila drugačija da se Jokić nije povrijedio u januaru, nakon čega je pao u formi, dok je Denver Nuggets izgubio mnogo u njegovom odsustvu.