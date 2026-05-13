Gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović poručio je na radionici posvećenoj budućem uređenju glavnog gradskog trga da gradska uprava otvara dijalog o jednom od najvažnijih urbanističkih pitanja za centar grada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Imajući u vidu značaj Trga nezavisnosti kao centralnog javnog prostora Podgorice, Glavni grad u saradnji sa Komorom arhitakta i planera Crne Gore, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i Direktoratom glavnog državnog arhitekte pokrenuo je stručni dijalog o mogućim pravcima transformacije, saopšteno je iz Glavnog grada.

Gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović poručio je na radionici posvećenoj budućem uređenju glavnog gradskog trga da gradska uprava otvara dijalog o jednom od najvažnijih urbanističkih pitanja za centar grada.

Zahvaljujući arhitektama, urbanistima i stručnjacima koji su se odazvali pozivu Glavnog grada, Mujović je istakao da Podgorica mora imati trg koji odgovara statusu evropske prijestonice i buduće članice Evropske unije.

„Jedna od prvih ideja kada sam došao na poziciju gradonačelnika, bila je upravo da se krene u intervenciju i da jednostavno nešto uradimo po pitanju toga, jer Podgorica je Glavni grad Crne Gore, koja pretenduje da bude dio Evropske unije i nadamo se da ćemo za manje od dvije godine biti tamo. Glavni gradski trg danas nije funkcionalan, nije reprezentativan i ne odgovara potrebama savremenog grada. Naš cilj je da, zajedno sa strukom, dođemo do rješenja koje će biti realno, održivo i što je najvažnije realizovano“, kazao je gradonačelnik, naglašavajući da je namjera gradske uprave da proces bude vođen isključivo u saradnji sa stručnom javnošću, uz puno uvažavanje postojećih ograničenja prostora i potreba građana.

„Šta god budemo radili, moramo voditi računa o kvalitetu života ljudi koji žive u centru. Istovremeno, želimo da vratimo život u centar grada i učinimo ga funkcionalnijim, sadržajnijim i privlačnijim za građane“, rekao je gradonačelnik.

Tokom radionice otvorena su brojna pitanja, uključujući budućnost objekta TC Ražnatović, uređenje Zlatarske ulice, odnos prema postojećim objektima na trgu, kao i dilema između koncepta otvorenog gradskog trga za javna okupljanja i savremenih trendova ozelenjavanja urbanih prostora.

Gradonačelnik je istakao da Glavni grad ne želi da ulazi u nove procedure i konkurse ukoliko postojeća idejna rješenja mogu biti unaprijeđena i iskorišćena.

„Ne želimo da ponavljamo procese bez rezultata. Bilo je mnogo ideja i konkursa, ali malo realizacije. Naš cilj je da konačno dođemo do konkretnog rješenja i da ga sprovedemo“, zaključio je Mujović.