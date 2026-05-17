Kremlj poručio da pregovarač mora biti neko ko nije govorio loše o Rusiji

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da šefica evropske diplomatije Kaja Kallas ne bi trebalo da bude pregovarač sa Rusijom, jer to, kako je naveo, nije u njenom interesu.

Peskov je, u izjavi za televiziju Rusija 1, podsjetio na ranije riječi ruskog predsjednika Vladimir Putin da bi ulogu pregovarača mogao da preuzme neko ko nije govorio loše o Ruskoj Federaciji.

On je izrazio nadu da će u Evropi prevladati praktičan pristup koji će dovesti do konkretne realizacije pregovora.

U međuvremenu, njemački kancelar Friedrich Merz odbacio je kandidaturu bivšeg kancelara Gerhard Schröder za predstavnika Evropske unije u pregovorima sa Rusijom, iako je njegovo ime pomenuo Putin.

Merc je poručio da će Evropljani sami odlučiti ko će govoriti u njihovo ime.

Među potencijalnim kandidatima za pregovarača pominju se bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier, kao i predsjednik Finske Alexander Stubb.