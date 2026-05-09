Odluka donesena na sastanku mjesne zajednice, stanovnici traže da se obustavi planirana koncesija u Ulcinju

Mještani ulcinjske Mjesne zajednice Darza odlučno se protive ponovnom otvaranju kamenoloma i ostaju pri ranijem stavu koji su, kako navode, već dostavili nadležnim institucijama, prenosi portal Vijesti.

Odluka o protivljenju ponovo je potvrđena na sastanku Mjesne zajednice održanom 7. maja, koji je organizovan povodom javne rasprave o nacrtu koncesionog akta za lokalitet „Darza“, prenosi portal Vijesti.

Dokumentacija je, prema navodima, upućena Ministarstvu energetike i rudarstva, koje je u periodu od 24. aprila do 11. maja sprovelo javnu raspravu o planiranoj koncesiji, prenosi portal Vijesti.

Mještani sela Briska Gora, Darza, Ćurkaj, Sutjel i Sveti Đorđe ističu da su već ranije upozoravali da bi eventualno otvaranje kamenoloma donijelo više štete nego koristi, navodeći blizinu kuća, škola i poljoprivrednih površina, prenosi portal Vijesti.

Kako su pojasnili, rad kamenoloma bi ugrozio i infrastrukturu i lokalnu ekonomiju, posebno zbog teških transportnih vozila koja su već ranije, kako tvrde, izazivala oštećenja puteva, prenosi portal Vijesti.

U ranijem dopisu upućenom resornom ministarstvu i opštinskim službama, mještani su tražili da se planirana koncesija ne odobri i da se uzmu u obzir njihove primjedbe i iskustva iz prethodnih godina.

Mjesna zajednica Darza broji oko 250 stanovnika i obuhvata, kako navode mještani, jedno od najživopisnijih područja ulcinjske opštine.