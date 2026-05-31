Po svemu sudeći, Vaso Bakočević više neće raditi profesionalne MMA borbe nakon proaza od Hrvoja Sepa.

Jedan od najpopularnijih boraca u regionu vjerovatno je završio profesionalnu karijeru! Hrvatski bokser Hrvoje Sep razbio je Vasa Bakočevića na svom MMA derbiju, a to je nateralo crnogorskog borca da razmisli o daljim koracima u karijeri. Debakl u Beogradskoj areni i zvižduci publike koja je bila razočarana njegovom predstavom možda su mu dali signal da odustane!

Čini se da je Bakočević donio odluku da se u budućnosti bori samo u "freak" borbama, odnosno da više ne radi profesionalne MMA mečeve na najvišem nivou. Bilo je mnogo bolnih poraza u različitim disciplinama za Bakočevića tokom poslednjih nekoliko godina, a i on sam je svjestan da više nije na vrhuncu moći.

"Čestitke na pobjedi Hrvoju Sepu. Želio bih da se zahvalim svima iz FNC-a na svemu, tretirali ste me kao kralja. Jednostavno, ne mogu se više boriti na ovom nivou i ne želim uzimati mjesto nekome ko to stvarno zaslužuje. Veliko hvala mojim navijačima koji su me i nakon ovako lošeg nastupa čekali ispred arene i podržali. Nakon 16 godina profesionalne karijere, vrijeme je da promijenim opis iz 'professional' u 'freak' fighter. Vidimo se u oktobru na BFC-u", rekao je Bakočević nakon borbe.

Prethodnih dana stizale su najave da bismo na narednom događaju koji organizuje Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase, u okviru BFC (Baka Fajting Čempionšip) mogli da gledamo upravo Bakočevića. On želi da uđe u ring sa Kristijanom Golubovićem, iako njih dvojica ne pripadaju istoj težinskoj kategoriji. Vaso smatra da čak ni Kristijanovih 130 kilograma neće biti prepreka da zabilježi pobedu u tom okršaju.