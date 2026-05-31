U kafiću na Voždovcu juče je izbio požar za koji se sumnja da je podmetnut, jer je policija pronašla sumnjivi kanister. Srećom, lokal nije radio, pa nema povrijeđenih i pričinjena je manja šteta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Crnotravskoj ulici na Voždovcu juče oko 9 časova izbio je požar u jednom ugostiteljskom objektu, a prema prvim informacijama, sumnja se da je vatra podmetnuta.

Kako mediji saznaju, policija je tokom uviđaja pronašla kanister za koji se pretpostavlja da je korišćen prilikom izazivanja požara. Srećom, pričinjena je manja materijalna šteta, jer se vatra nije proširila u većem obimu.

Prema prvim informacijama do kojih su došli mediji, u trenutku incidenta kafić nije radio, pa nije bilo gostiju niti povređenih osoba.

Na lice mjesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj i izuzeli tragove radi daljeg veštačenja. Za sada nije poznato ko stoji iza napada, niti šta je bio motiv.

Istraga je u toku, a policija radi na identifikaciji osobe koja je podmetnula požar.

(Telegraf/MONDO)