Izvor: Ministarstvo javnih radova

Nevladina organizacija “Tumbarica” upozorila je na, kako kažu, ozbiljne nepravilnosti u vezi sa planiranom dodjelom koncesije za eksploataciju kamena na lokalitetu na Gradinskom Polju („Gradina“) u zoni mjesnih zajednica Buče i Vinicka u opštini Berane.

Oni ističu da je analizom zvanične dokumentacije utvrđeno da država planira davanje koncesije na prostoru koji je u Prostorno-urbanističkom planu opštine Berane evidentiran kao potencijalno arheološko nalazište.

“Naime, u tabeli kulturnih dobara PUP-a (strana 152 plana), jasno se navodi lokalitet:

Gradac i Gradina, iznad sela Buče (AR 2007). Ovaj lokalitet je svrstan u kategoriju dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima, što znači da je prepoznat od strane stručnih institucija kao prostor od arheološkog značaja” – kaže izvršni direktor ove NVO Radomir Tomović.

Uprkos tome, dodaje, nijesu definisane granice lokaliteta, nijesu utvrđene zaštitne zone i nijesu sprovedena dodatna istraživanja.

“Dodatno zabrinjava činjenica da sam PUP konstatuje ozbiljne nedostatke u evidenciji kulturnih dobara, uključujući nepodudarnosti koordinata i problema u kartografskom prikazu, što dovodi u pitanje preciznost određivanja lokacija” – ističe Tomović.

U koncesionom aktu za lokalitet „Gradina“, prema njegovim riječima, tvrdi se da na predmetnom prostoru nijesu evidentirana zaštićena kulturna dobra, čime se praktično zanemaruje sopstvena planska dokumentacija države, prenosi RTCG.

Posebno je sporno što, kako kaže, uslovi za dodjelu koncesije ne predviđaju obaveznu tehničku opremu za zaštitu životne sredine. Od ponuđača se zahtijeva pribavljanje saglasnosti i studija, ali ne i konkretna oprema za kontrolu zagađenja vazduha, voda ili buke. To znači da se eksploatacija može odobriti bez unaprijed definisanih tehničkih mjera zaštite prostora i zdravlja građana.

“U tom kontekstu, posebno ističemo da NVO “Tumbarica” trenutno razvija projekat „Tumbarica Green & Heritage Hub“, kao model integrisane zaštite prirodne i kulturne baštine na teritoriji opštine Berane. U okviru ovog projekta, lokalitet „Gradina“ je prepoznat kao prostor od izuzetnog arheološkog i istorijskog značaja, zajedno sa još 19 lokacija sa visokim arheološkim potencijalom” – naglašava izvršni direktor ove nevladine organizacije.

On podsjeća da projekat predviđa sistematsku valorizaciju i zaštitu lokaliteta, razvoj održivih modela korišćenja prostora, nabavku savremene tehničke opreme za monitoring, istraživanje i zaštitu lokaliteta.

“Time se dodatno naglašava apsurd situacije u kojoj se, sa jedne strane, planira razvoj modela zaštite i valorizacije kulturne baštine, dok se sa druge strane isti prostor otvara za eksploataciju bez prethodnih istraživanja i bez definisanih mjera tehničke zaštite” – smatra Tomović.

Nevladina organizacija “Tumbarica” zbog toga postavlja neka od ključnih pitanja - kako je moguće davati koncesiju na prostoru čije granice nijesu jasno definisane, zašto se ignoriše lokalitet evidentiran u planskim dokumentima, kako je moguće da se koncesija dodjeljuje bez obavezne opreme za zaštitu životne sredine?

“Pozivamo nadležne institucije da hitno obustave postupak dok se ne obezbijedi potpuna pravna, prostorna i ekološka sigurnost. NVO “Tumbarica” takođe poziva organizacije civilnog društva, kao i mjesne zajednice Vinicka i Buče, da se aktivno uključe u ovaj proces kao posljednja linija odbrane javnog interesa na ovom prostoru” – kaže Tomović.

Izvršni direktor NVO “Tumbarica” naglašava da u toj organizaciji smatraju da je od ključnog značaja zajedničko djelovanje u pravcu praćenja i kontrole postupka, kao i aktivno učešće u izradi i analizi Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu, kako bi se obezbijedila transparentnost, zaštita prostora i uvažavanje interesa lokalne zajednice.

Ova nevladina organizacija iz Berana aktivno se u ključila u problematiku određivanja koncesija za kamenolome na području ove sjeverne opštine, koji su, sa druge strane neophodni i bez kojih je nezamisliva izgradnja budućeg autoputa, piše RTCG.

U NVO “Tumbarica” naglašavaju da razumiju u potpunosti ovu činjenicu, ali smatraju da se prilikom određivanja lokacija mora voditi računa o prostornim planovima i povesti šira konsultacija sa svim povezanim strukama, a posebno sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara.

Kamenolom na Gradinskom Polju, pored trase starog puta Berane – Andrijevica, postojao je još u vrijeme bivše Jugoslavije, ali odavno nije u funkciji. Za potrebe izgradnje autoputa planiran je veći broj kamenoloma duž budućih dionica kroz teritoriju svih opština kuda će autoput prolaziti.