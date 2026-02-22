Otvaranje kamenoloma bi direktno ugrozilo životnu sredinu
Vlada Crne Gore donijela je odluku da obustavi dalje aktivnosti usmjerene ka stvaranju uslova za otvaranje kamenoloma na lokalitetu "Gradine", koji obuhvata područje mjesnih zajednica Donja Ržanica i Kaludra.
Lokalitet je uklonjen iz Plana koncesija za 2026. godinu, kojim su bila predviđena detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina.
U Informaciji Vlade navodi se da prilikom izrade Koncesionog akta nije moguće korigovati granice koncesionog polja, te je, shodno tome, prihvaćena primjedba da se lokalitet Donja Ržanica – Kaludra isključi iz Godišnjeg plana za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2026. godinu.
Ovakva odluka uslijedila je nakon protivljenja mještana, predstavnika nevladinog sektora i dijela nadležnih institucija, uključujući Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, piše "Dan".
Iz NVO "Tumbarica" u prigovoru upućenom Vladi istakli su da bi planirano remećenje prirodnog ambijenta bilo suprotno Ustavu Crne Gore i važećim propisima.
" Ponuđeni plan je u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, međunarodnim konvencijama i interesima lokalne zajednice. Tražili smo da se lokalitet Donja Ržanica " Kaludra izuzme iz Plana i da se odluke donose transparentno, uz učešće građana i struke – naveo je u dopisu Vladi u ime NVO "Tumbarica" Radomir Tomović.
On je naglasio da bi otvaranje kamenoloma direktno ugrozilo životnu sredinu, ali i kulturno-istorijske vrijednosti tog prostora.
"Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini Minine pećine, arheološkog nalazišta Tumbarica i drevnog nemanjićkog manastira "Ćelije", odnosno u prostoru sa evidentnim i potencijalnim arheološkim nalazištima. Njihovo ugrožavanje imalo bi neprocjenjive posljedice "ukazao je Tomović, dodajući da je predloženi plan suprotan međunarodnim obavezama Crne Gore koje proističu iz Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleđa.
Tomović je juče u izjavi za "Dan" pozdravio odluku Vlade, ističući da su uvažene dostavljene primjedbe.
"Usvajanje zahtjeva da se lokalitet "Gradine" ukloni iz Plana koncesija pokazuje da su u ovom slučaju preovladali argumenti struke i interes javnosti. Zadovoljni smo što se neće narušiti ovaj istorijski, kulturni, arheološki i turistički atraktivan prostor " poručio je on.
Sličan stav iznijeli su i predstavnici Mjesne zajednice Kaludra, upozoravajući da bi otvaranje kamenoloma značilo trajno narušavanje životne sredine, ugrožavanje kulturne baštine i usporavanje razvoja turizma, bez značajne koristi za lokalnu zajednicu.