Otvaranje kamenoloma bi direktno ugrozilo životnu sredinu

Izvor: RTCG

Vlada Crne Gore donijela je odluku da obustavi dalje aktivnosti usmjerene ka stvaranju uslova za otvaranje kamenoloma na lokalitetu "Gradine", koji obuhvata područje mjesnih zajednica Donja Ržanica i Kaludra.

Lokalitet je uklonjen iz Plana koncesija za 2026. godinu, kojim su bila predviđena detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina.

U Informaciji Vlade navodi se da prilikom izrade Koncesionog akta nije moguće korigovati granice koncesionog polja, te je, shodno tome, prihvaćena primjedba da se lokalitet Donja Ržanica – Kaludra isključi iz Godišnjeg plana za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2026. godinu.

Ovakva odluka uslijedila je nakon protivljenja mještana, predstavnika nevladinog sektora i dijela nadležnih institucija, uključujući Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, piše "Dan".

Iz NVO "Tumbarica" u prigovoru upućenom Vladi istakli su da bi planirano remećenje prirodnog ambijenta bilo suprotno Ustavu Crne Gore i važećim propisima.

" Ponuđeni plan je u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, međunarodnim konvencijama i interesima lokalne zajednice. Tražili smo da se lokalitet Donja Ržanica " Kaludra izuzme iz Plana i da se odluke donose transparentno, uz učešće građana i struke – naveo je u dopisu Vladi u ime NVO "Tumbarica" Radomir Tomović.

On je naglasio da bi otvaranje kamenoloma direktno ugrozilo životnu sredinu, ali i kulturno-istorijske vrijednosti tog prostora.

"Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini Minine pećine, arheološkog nalazišta Tumbarica i drevnog nemanjićkog manastira "Ćelije", odnosno u prostoru sa evidentnim i potencijalnim arheološkim nalazištima. Njihovo ugrožavanje imalo bi neprocjenjive posljedice "ukazao je Tomović, dodajući da je predloženi plan suprotan međunarodnim obavezama Crne Gore koje proističu iz Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleđa.

Tomović je juče u izjavi za "Dan" pozdravio odluku Vlade, ističući da su uvažene dostavljene primjedbe.

"Usvajanje zahtjeva da se lokalitet "Gradine" ukloni iz Plana koncesija pokazuje da su u ovom slučaju preovladali argumenti struke i interes javnosti. Zadovoljni smo što se neće narušiti ovaj istorijski, kulturni, arheološki i turistički atraktivan prostor " poručio je on.

Sličan stav iznijeli su i predstavnici Mjesne zajednice Kaludra, upozoravajući da bi otvaranje kamenoloma značilo trajno narušavanje životne sredine, ugrožavanje kulturne baštine i usporavanje razvoja turizma, bez značajne koristi za lokalnu zajednicu.