Izraelska vojska zauzela je strateški dvorac Bofor na jugu Libana, ostvarivši najdublji prodor u ovu zemlju u poslednjih četvrt veka usled proširenja ofanzive protiv Hezbolaha.

Izraelska vojska zauzela je strateški važnu planinu na jugu Libana na kojoj se nalazi dvorac Bofor (Beaufort), utvrđenje iz vremena krstaških ratova. To predstavlja najdublji prodor na libansku teritoriju u više od četvrt vijeka, saopštila je izraelska vojska.

Zauzimanje dvorca Bofor u blizini grada Nabatije usledilo je nakon nekoliko dana žestokih borbi i vazdušnih udara na okolna sela, gdje su se izraelske snage sukobljavale sa pripadnicima Hezbolaha na teško pristupačnom planinskom terenu.

Riječ je o značajnom teritorijalnom dobitku za Izrael u najnovijem ratu između Izraela i Hezbolaha, koji je započeo početkom marta. Izrael i Liban formalno su u sukobu još od osnivanja izraelske države 1948. godine.Portparol izraelske vojske za arapsko govorno područje Avičaj Adre (Avichay Adraee) objavio je na društvenoj mreži Iks (X) fotografiju izraelskih vojnika ispred dvorca, dok je ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) poručio da je na utvrđenju podignuta izraelska zastava. Izraelske snage su već jednom zauzele dvorac 1982. godine i držale ga pod kontrolom sve do povlačenja iz Libana 2000. godine.

Izraelci proširili obim svojih operacija

Izraelska vojska saopštila je da je prije nekoliko dana pokrenula operaciju na području grebena Bofor i doline Suluki, južnije od dvorca, sa ciljem uništavanja infrastrukture Hezbolaha i uklanjanja, kako navodi, "direktnih pretnji izraelskim civilima". U saopštenju se dodaje da je vojska spremna da "proširi operaciju ako to bude potrebno".

Poslednjih dana Izrael je dodatno proširio obim svojih operacija u Libanu. Izraelske snage prešle su reku Litani, koja je dosad služila kao nezvanična granica operacija, i stanovnicima velikog dijela južnog Libana naredile evakuaciju. Izrael je područje između rijeke Litani i reke Zahrani proglasio zonom borbenih dejstava. Dio stanovništva već je napustio to područje zbog intenzivnih napada poslednjih dana, ali u mnogim gradovima i dalje žive civili.

Izraelske trupe poslednjih dana napreduju kroz sela u blizini dvorca Bofor nakon prelaska rijeke Litani. Trenutno se nalaze na oko pet kilometara od Nabatije, jednog od najvažnijih gradova na jugu Libana. Vojska je pozvala na evakuaciju svih stanovnika tog grada, kao i stanovnika priobalnog grada Tira, četvrtog po veličini grada u Libanu, i okolnih područja.

Hezbolah zadavao probleme koristeći dronove sa optičkim vlaknima

Hezbolah je tokom noći objavio da je izveo dva napada na izraelske snage i tenk Merkava u gradu Bajadi na jugozapadu zemlje, blizu granice. Poslednjih dana ova grupa tvrdi da se sukobljavala sa izraelskim vojnicima u nekoliko mjesta sjeverno od rijeke Litani, u blizini Nabatije i strateški važnog dvorca Bofor.

Poslednjih nedelja Hezbolah je zadavao probleme izraelskim snagama napadima na vojne položaje i gradove na sjeveru Izraela, koristeći teško uočljive dronove sa optičkim vlaknima.

Najnoviji rat između Izraela i Hezbolaha započeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete na sjever Izraela, dva dana nakon što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran. Izrael je potom pokrenuo kopnenu invaziju i zauzeo desetine libanskih sela i gradova uz granicu. Prema dostupnim podacima, u Libanu je od početka sukoba poginulo 3.350 ljudi, dok je više od milion stanovnika raseljeno.

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je u južnom Libanu ili njegovoj neposrednoj blizini poginulo najmanje 25 izraelskih vojnika i jedan civilni saradnik po ugovoru Ministarstva odbrane. Na sjeveru Izraela poginula su i dva civila, pri čemu je većina žrtava stradala u napadima dronovima.