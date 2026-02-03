Mještani Kuča digli su glas protiv gradnje kamenoloma zbog, kako tvrde, negativnog uticaja po život i okolinu. Smatraju da su u javnosti plasirane dezinformacije po pitanju lokacije, odnosno blizine naselja.

Mještani Kuča reagovali su na navode direktora preduzeća Putevi Radoša Zečevića povodom najave o izgradnji kamenoloma na brdu Morišnja nadomak Meduna. Poručuju da se protive ovakvom projektu. Dok Kuči najavljuju zbor građana 15. februara na Ublima, iz Puteva su za RTV Podgorica saopštili da se od Agencije za zaštitu životne sredine i dalje očekuje analiza koja je neophodna za početak radova.

„Da je to planina, a mi u Kučima ne priznajemo ispod 1500 metara, da su objekti dalji tri i kusur kilometra. Najdalje kuće u nekoliko sela su bliže od toga, a da ne pričamo da su na 500, 700 i tako dalje“, kazao je mještanin Kuča Peđa Petrović.

Mještanin i advokat Dražen Milačić navodi da se posljedice ogledaju kroz buku, prašinu i vibracije.

„Ne znamo odakle će taj kamenolom da crpi vodu, jer je potrebna velika količina vode za suzbijanje prašine, koja se ne može suzbiti“, kazao je Milačić.

Ipak, Kuči su apel poslali nadležnim gradskim i državnim institucijama – planiraju i peticiju protiv gradnje. Advokat Milačić kaže da odgovora još nema, navodi evropsku praksu.

„Po propisima EU kamenolom ne može da bude na kilometar i po od naseljenog mjesta. Ako pratim evropske standarde i vrijednosti, moramo ih poštovati na terenu, na način da primjenjujemo evropske propise“, naveo je Milačić.

Zečević navodi da je lokaciju u Kučima odabrala struka, te dodaje da će biti korišćena savremena oprema za kamenolom, dok se asfaltna baza neće graditi.

„Drobilično postrojenje koje je dobavljeno proizvedeno je 2025. godine, sa otprašivačem, tako da priča o prašini ne stoji. Priča o buci ne stoji, previše je daleko. Priča da ćemo ugroziti vodu, povući iz vodovoda puno vode ne stoji, jer mi nećemo voditi vodu iz vodovoda, već ćemo angažovati cisterne“, kazao je Milačić.

Peđa Petrović smatra da će put i infrastruktura koji je dobrim dijelom uradio Fond za razvoj Kuča, biti ugroženi.

Zečević objašnjava da može doći do toga, ali i da Putevi to mogu sanirati.

Saglasni su da se čuje riječ struke.

„Tražimo da neko na naučnoj osnovi dokaže nama da je to dobro, da ne bismo mi sad svi pričali svoje priče, da sučelimo nekakva mišljenja, da li je to dobro“, kazao je Petrović.

„Naravno, sve će ovo da potvrdi analiza Agencije za zaštitu životne sredine, ako ne potvrdi i ako kaže da će štetiti lokalnoj zajednici, mi to tamo nećemo raditi“, istakao je Zečević.

Dok nadležni ne utvrde kolika je udaljenost prvih kuća u okolnim selima od parcele gdje je predviđen kamenolom, te da li i koliko može uticati na život i okolinu, mještani su za 15. februar najavili zbor Kuča, koji će se održati na Ublima.