Objekat namijenjen Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

U Podgorica će sjutra biti održana konferencija za medije povodom završetka radova na adaptaciji stare zgrade Vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, prenosi Dan.

Kako je saopšteno, konferencija će biti održana u ponedjeljak, 4. maja, u Staroj zgradi Vlade u Ulici Jovana Tomaševića, sa početkom u 11 časova.

Na konferenciji će govoriti predsjednik Vlade Milojko Spajić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, ministar pravde Bojan Božović i ministarka javnih radova Majda Adžović.

Nakon zvaničnih obraćanja predviđen je i obilazak objekta, koji će biti organizovan u skladu sa važećim bezbjednosnim i protokolarnim pravilima.