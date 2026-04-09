Vlada je predložila Skupštini da koncesiju da prvorangiranoj “IIAC” na 30 godina

Izvor: MEDIA BIRO

Potencijalni koncesionar Aerodroma Crne Gore (ACG), kompanija “Incheon International Airport Corporation” (IIAC), planira da uveća godišnji promet putnika na aerodromima Podgorica i Tivat - sa tri na devet miliona godišnje. To namjeravaju tako što će površinu ACG uvećati četiri puta, izgraditi nove i spojiti ih s postojećim terminalima, duplirati parking mjesta, obnoviti pistu i modernizovati infrastrukturu.

To se, između ostalog, navodi u dokumentu o koncesiji i modernizaciji ACG, koji je Vlada juče podijelila sa medijima nakon tematske sjednice na kojoj je utvrđen predlog odluke o davanju koncesije za ACG, prenose Vijesti.

Vlada je predložila Skupštini da koncesiju da prvorangiranoj “IIAC” na 30 godina. Parlament će o ovom pitanju odlučivati jer je vrijednost stalne imovine ACG procijenjena na gotovo 265 miliona eura, dok bi u slučaju zelenog svjetla - ugovor o ovom poslu potpisao premijer Milojko Spajić. Po Zakonu o državnoj imovini, za svu imovinu vredniju od 150 miliona, odlučuje Skupština.

Tender za koncesiju ACG raspisan je još 2019. godine, a u finišu trke bili su južnokorejski IIAC sa 96,18 bodova i luksemburško-američka kompanija “Corporación América Airports” (CAAP) sa 65,15.

Južnokorejski IIAC planira da poveća broj putnika sa tri na devet miliona godišnje, uz fokus na nove linije ka Aziji i SAD i privlačenje loukost kompanija. Predviđeno je ulaganje od oko milijardu eura, uključujući modernizaciju, nove terminale i proširenje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tivtu, pišu Vijesti.

U prvim godinama planirana su ključna ulaganja u infrastrukturu, uključujući proširenje terminala, produženje piste u Tivtu i povećanje parking kapaciteta. Cilj je bolja povezanost, razvoj turizma i uvođenje savremenih sistema poput automatskog check-ina.

Država bi zadržala vlasništvo, dok bi IIAC upravljao aerodromima i osnovao firmu u Crnoj Gori. Radnicima se garantuje zaštita pet godina. Dok Vlada tvrdi da je ponuda povoljna i usklađena sa EU, dio opozicije najavljuje da će glasati protiv koncesije.