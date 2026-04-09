Vlada je predložila Skupštini da koncesiju da prvorangiranoj “IIAC” na 30 godina
Potencijalni koncesionar Aerodroma Crne Gore (ACG), kompanija “Incheon International Airport Corporation” (IIAC), planira da uveća godišnji promet putnika na aerodromima Podgorica i Tivat - sa tri na devet miliona godišnje. To namjeravaju tako što će površinu ACG uvećati četiri puta, izgraditi nove i spojiti ih s postojećim terminalima, duplirati parking mjesta, obnoviti pistu i modernizovati infrastrukturu.
To se, između ostalog, navodi u dokumentu o koncesiji i modernizaciji ACG, koji je Vlada juče podijelila sa medijima nakon tematske sjednice na kojoj je utvrđen predlog odluke o davanju koncesije za ACG, prenose Vijesti.
Vlada je predložila Skupštini da koncesiju da prvorangiranoj “IIAC” na 30 godina. Parlament će o ovom pitanju odlučivati jer je vrijednost stalne imovine ACG procijenjena na gotovo 265 miliona eura, dok bi u slučaju zelenog svjetla - ugovor o ovom poslu potpisao premijer Milojko Spajić. Po Zakonu o državnoj imovini, za svu imovinu vredniju od 150 miliona, odlučuje Skupština.
Tender za koncesiju ACG raspisan je još 2019. godine, a u finišu trke bili su južnokorejski IIAC sa 96,18 bodova i luksemburško-američka kompanija “Corporación América Airports” (CAAP) sa 65,15.
Južnokorejski IIAC planira da poveća broj putnika sa tri na devet miliona godišnje, uz fokus na nove linije ka Aziji i SAD i privlačenje loukost kompanija. Predviđeno je ulaganje od oko milijardu eura, uključujući modernizaciju, nove terminale i proširenje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tivtu, pišu Vijesti.
U prvim godinama planirana su ključna ulaganja u infrastrukturu, uključujući proširenje terminala, produženje piste u Tivtu i povećanje parking kapaciteta. Cilj je bolja povezanost, razvoj turizma i uvođenje savremenih sistema poput automatskog check-ina.
Država bi zadržala vlasništvo, dok bi IIAC upravljao aerodromima i osnovao firmu u Crnoj Gori. Radnicima se garantuje zaštita pet godina. Dok Vlada tvrdi da je ponuda povoljna i usklađena sa EU, dio opozicije najavljuje da će glasati protiv koncesije.