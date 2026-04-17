Vlada je juče na sjednici usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđenja dodatnog sredstva za gašenje požara iz vazduha za potrebe Avio-helikopterske jedinice MUP-a tokom predstojeće požarne sezone.

Jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ove godine će požarnu sezonu dočekati osnažene jednim protivpožarnim avionom za čiji angažman je Vlada obezbijedila 3,5 miliona eura, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da će biti osigurano brže lokalizovanje požara posebno na nepristupačnim terenima, prenose Vijesti.

“Ove godine požarnu sezonu jedinice MUP-a će dočekati osnažene jednim protivpožarnim avionom za čiji smo angažman na današnjoj sjednici Vlade obezbjedili sredstva u iznosu od 3.5miliona eura”, naveo je Spajić na Fejsbuku.

Kako je rekao, sa kapacitetom nošenja vode od pet do deset tona po naletu, osiguraće se brže lokalizovanje požara posebno na nepristupačnim terenima, pišu Vijesti.