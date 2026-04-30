Izvor: Gov.me/S.Matić

On je saopštio da će Vlada prihvatiti povećanje zarada svim zaposlenima u Crnoj Gori, a ne samo u javnom sektoru i dodao da neće pristati na parcijalna rješenja.

Premijer je u pisanom odgovoru na pitanje Božovića poručio je da su snažne i efikasne institucije, prije svega Specijalno državno tužilaštvo, Specijalno policijsko odjeljenje i Agencija za sprečavanje korupcije, okosnica borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je naglasio da je jačanje pravosudnog sistema prioritet Vlade, uz kadrovsko i tehničko unapređenje institucija, kao i uvođenje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Govoreći o planiranoj reformi, Spajić je istakao da će uspostavljanje Specijalnog suda zaokružiti sistem.

„Specijalni sud je karika koja će garantovati da će rezultati tužilaštva i policije dobiti svoj puni epilog“, dodao je on.

Premijer je naveo da osnivanje tog suda ima i širi značaj.

„Njegovo osnivanje neće biti samo institucionalni iskorak, već i važna simbolička poruka da je Crna Gora odlučna da izgradi snažan, nezavisan i profesionalan sistem pravde“, samtra Spajić.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo pravde već je formiralo radnu grupu koja priprema zakon o Specijalnom sudu, a planirano je da Predlog zakona bude utvrđen u četvrtom kvartalu ove godine.

„Radna grupa već intenzivno radi na analizi uporednih iskustava i koncipiranju modaliteta organizacije Specijalnog suda, koji će biti formiran po najvišim standardima“, naveo je Spajić, dodajući da će rješenja biti usklađena sa evropskom praksom.