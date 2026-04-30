Iz Ministarstva poljoprivrede su ranije danas saopštili da se na njihov javni poziv za skladištenje i preradu tržišnih viškova mlijeka, što bi se finansiralo sa 30 centi po litru, do danas nije prijavila nijedna kompanija.

Otkup viška mlijeka crnogorskih proizvođača mora biti riješen u najkraćem roku, saopštio je danas predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

"Na sastanku sa crnogorskim farmerima i predstavnicima mljekara sagledali smo probleme sa kojima se suočavaju i razmotrili moguća kratkoročna, kao i rješenja koja će na dugi rok unaprijediti stanje u sektoru poljoprivredne proizvodnje, u prvom redu proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda. U cilju rješavanja nastalog problema neophodno je uključiti sve strane, koji će doprinijeti očuvanju i stabilnosti domaće proizvodnje", napisao je Spajić na društvenoj mreži Iks.

